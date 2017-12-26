Американские ученые открыли легкий способ избавиться от пробок

Сотрудники Массачусетского технологического института с помощью сложных математических расчетов пришли к вполне простому выводу, который не станет неожиданностью даже для тех, кто в точных науках не силен.

Пробки на дорогах — безусловное зло, с этим вряд ли кто будет спорить. В них расходуется топливо, тратится время водителей и пассажиров, и кроме того, они негативно отражаются на экологии. Так можно ли создать оптимальную модель движения, которая бы позволила автомобилям двигаться равномерно, а значит беспробочно? Ученые Бертольд Хорн и Лян Ванг из Массачусетского технологического института рассчитали такую модель и посвятили этому целый трактат.

Они представили движение в виде цепочки грузов, соединенных пружинами и демпферами (гасителями колебаний). Система, по своей сути, устойчива, поскольку в ней отсутствует внешний источник энергии. Но если одна из машин начинает резко сбрасывать скорость, это заставляет остальные автомобили тормозить, чтобы избежать столкновения. Возникает своеобразная волна, движущаяся через другие машины и постепенно гаснет. Если таких волн образуется немного, скорость потока более-менее равномерна, при превышении некоторой критической отметки машины начинают двигаться рывками, что в конечном итоге приводит к пробке.

Лян Ванг говорит, что человеку свойственно смотреть вперед —крайне неестественно думать о том, что происходит позади автомобиля или по сторонам. А между тем именно всестороннее мышление смогло бы ускорить движение на дорогах, и не нужно было бы строить новые автомагистрали и менять инфраструктуру.

То есть поток должен быть максимально равномерным — расстояния одинаковыми, дистанцию следует выдерживать по отношению к каждому соседнему автомобилю (в том числе тем, которые двигаются сбоку), в этом случае потенциальные очаги пробок исчезали бы максимально быстро.

Можно ли этого добиться от рядового водителя? Вряд ли, но на это есть автоматические помощники — система датчиков и бортовой компьютер, который будет измерять расстояние до соседних машин и выдерживать дистанцию даже тогда, когда это забывает сделать сам водитель.

Если внедрить такие комплексы в обязательном порядке, это сэкономило бы городским властям много средств, ведь проблема пробок решилась бы сама собой без строительства новых дорог, развязок и применения хитроумных устройств, упорядочивающих потоки.