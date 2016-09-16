Взрывной рост не ухудшил ситуацию с дорожным движением благодаря своевременно принятым мерам. А вообще Москва движется по пути развития городской агломерации, рассказал столичный мэр на встрече со студентами-мадиками.

Если в 1990 году на тысячу москвичей приходилось 110 автомобилей, то в 2017-м — уже 370. В 2010 году столица занимала первое место в мире по длине пробок.

«Число машин за последние 25 лет (более чем. — Ред.) выросло в 5 раз — взрывной рост. В 1990 году насчитывалось 0,9 млн автомобилей, в 2000 году — 1,8 млн автомобилей, в 2010-м — 3,3 млн автомобилей, в 2017-м — 4,7 млн автомобилей», — передает слова Сергея Собянина ТАСС.

Но благодаря своевременным транспортным реформам ситуация с движением в городе даже улучшилась: так, за последние семь лет кареты скорой помощи стали приезжать на места аварий на 8,5 минут быстрее. Сейчас автомобили медпомощи в среднем добираются на ДТП за 7,5 минут вместо 16, отметил градоначальник. Меры по обеспечению безопасности на дорогах также дали свои плоды: число аварий в столице уменьшилось на 46% — с 609 тыс. в 2010-м до 329 тыс. в 2016 году. В 2010 году в них погибло 763 человека, а в 2017-м — 556.

Решать дорожные проблемы не так уж просто, ведь Москва — один из крупнейших мегаполисов мира и движется по пути развития городской агломерации. В самом городе проживает 12 млн человек и более 20 млн человек — рядом с подмосковными границами, а это почти четверть населения страны, отметил мэр. Поэтому от того, как будет развиваться столица, зависит благосостояние не только горожан, но и страны в целом.

Продажи автомобилей в этом году выросли. Так, только по итогам ноября, согласно АЕБ, рост новых легковых и легких коммерческих машин составил 15%, рынок достиг 152 259 штук.

В ближайшее время для улучшения трафика на Московской кольцевой автодороге столичные власти собираются внедрить пункты быстрого разбора крупных ДТП. Благодаря нововведению последствия аварий будут ликвидировать в пять раз быстрее, обещают в ЦОДД.

Москва служила экспериментальной площадкой для обкатки новых дорожных знаков. Теперь их собираются внедрить по всей России.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС