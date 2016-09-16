На М-11 открыли движение в обход Торжка. И про ежиков не забыли!

Плату за проезд начнут взимать с 15:00 15 декабря 2017 года, сообщает госкомпания «Автодор».

Сегодня пустили движение на новом участке строящейся скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург с 208-го по 258-й км — в обход города Торжок Тверской области. Дорога длиной 47,91 км проходит по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области, начинаясь в районе села Медное, и на 258-м километре она соединяется с уже действующим отрезком — обходом Вышнего Волочка. Участку присвоена категория IA, расчетная скорость движения по нему — 150 км/ч. У него четыре полосы движения, четыре моста, 20 путепроводов и три транспортные развязки. По стандартам строительства в местах миграции диких животных предусмотрено пять зверопроходов.

Строительство обошлось в 32,3 млрд рублей, из которых 27,1 млрд выделило государство, а 5,2 млрд — частные инвесторы. Здесь предусмотрена закрытая система взимания платы, то есть стоимость проезда зависит от того, на каком пункте оплаты машина въехала на М-11 и на каком ее покинула. Таким образом, сегодня введен в эксплуатацию третий отрезок скоростной автомагистрали М-11: в ноябре 2014 года открылся участок в обход Вышнего Волочка в Тверской области (258–334 км), в декабре того же года запущен второй участок — от МКАД до Солнечногорска (15–58 км).

Платная трасса располагается параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и пересекает ее в шести точках в местах устройства разноуровневых транспортных развязок. Полностью движение по автодороге Москва — Санкт-Петербург М-11 обещают запустить в 2018 году.

Режим платности, согласно распоряжению Дмитрия Медведева, введен здесь на ближайшие 93 года.

С 15 января 2018 года на всех платных автомагистралях России можно будет расплатиться с помощью единого транспондера — несколько операторов объединили свои платежные системы. Это позволит сэкономить транспортным компаниям.

Фото: «Автодор»