Мы вас заставим вежливыми быть: очередной проект Госдумы

Речь идет о тактике перестроения, когда, чтобы не создавать затора, автомобилисты вынуждены по очереди пропускать друг друга. Но на практике далеко не все это делают, поэтому вежливость предложили закрепить законодательно.

С такой инициативой депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву. В сопроводительном письме депутат объясняет, что часто из-за ремонтов происходит сужение проезжей части, а это, в свою очередь, приводит к заторам. Водители автомобилей из параллельных рядов стремятся как можно быстрее проехать сужение, и при отсутствии какого-либо внешнего регулирования это увеличивает вероятность аварии и повышает нагрузку на дорогу. Движения водителей выглядят хаотично: кто-то дорогу уступает, а кто-то — ни в какую.

Между тем, стоило бы присмотреться к опыту Германии, где, согласно правилам, водители проезжают суженный участок по очереди, используя шашечный метод перестроения, уважительно пропуская друг друга по одному (пропустив одно транспортное средство из другого ряда, водитель продолжает движение, и так далее). Это упорядочивает движение, ликвидирует возникающие заторы и значительно экономит время на преодоление узких участков дороги.

Нилов просит премьера изучить опыт европейских коллег и, если это будет признано целесообразным, внести соответствующие изменения в ПДД. Получится, что нововведение убьет сразу двух зайцев — повысит общий уровень культуры вождения и сократит заторы на дорогах. Так преодолевать затрудненные участки дороги водители будут строго по правилам.

Инициатива запретить эвакуацию автомобилей со знаком «Инвалид» также принадлежит фракции ЛДПР. Ярослав Нилов говорит, что если такой автомобиль создает помеху, его достаточно переместить в другое место, увозить его за тридевять земель — негуманно.

Также Нилов добился официального ответа главы ГИБДД Михаила Черникова, который разъяснил, что при общении на дороге водителя с инспектором официально разрешена видеосъемка.



Фото: АГН «Москва»