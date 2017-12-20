Платные парковки во дворах — Госдума одобрила закон

Сегодня резонансный законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» был одобрен в окончательном третьем чтении, говорится на сайте Госдумы. Среди прочего в нем прописаны требования к парковкам общего пользования и платным парковкам.

Законопроект № 1047264–6, который больше известен как законопроект«о платном въезде в городах», сегодня приняли в окончательном чтении. Правда, за время его обсуждения, а внесен он был правительством 16 апреля 2016 года, самое спорное положение из него убрали.

Проект закона формировался непросто, документ несколько раз корректировали и окончательно утвердили лишь сегодня. Среди прочего он разрешает региональным властям вводить ограничения на проезд машин в зависимости от времени суток или конкретных дней, запрещать движение транспортных средств низкого экологического класса и позволяет автомобилям ФСО, Росгвардии и Следственного комитета парковаться бесплатно в любом месте города. Регионы теперь смогут установить периоды времени суток, а также выходные и праздничные дни, когда платные парковки становятся бесплатными. А еще делать парковки платными во дворах жилых домов — после согласования с жителями.

В документе прописано, как следует действовать дорожникам при проведении ремонтных работ, чтобы автомобилисты испытывали минимум неудобств. Если региональные власти организуют платные парковки, то будут обязаны хотя бы за месяц предупредить об этом жителей, а также обосновать, с какой целью это делается. Тарифы за парковку должны быть не выше рекомендуемых Минтрансом. Правда, такие рекомендации пока не сформированы.

В законе закреплены базовые понятия, в частности «организация дорожного движения», «эффективность организации дорожного движения», «интенсивность дорожного движения», «пропускная способность дороги» и др.

Минтранс подготовил законопроект еще в феврале 2012 года. Ведомство объясняло, что в России нет единого правового акта, регулирующего все вопросы организации дорожного движения, платной парковки, платных дорог и т. д. Из-за этого порой возникали сложности, многие вопросы решали сами субъекты Федерации по своему усмотрению. Но автомобилей на дорогах становится все больше, и единое регулирование было необходимо.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал корреспонденту «За рулем» ситуацию с законопроектом.

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«Наша партия этот закон не поддержала и считает его опасным и коррупционноемким. Изначально текст, который был внесен в Госдуму еще в прошлом созыве, даже у администрации президента вызывал вопросы. Ко второму чтению прямые ссылки на возможность введения платного въезда в городах были убраны, но остались в завуалированной форме. И самое главное, что нас смущает и пугает, — слишком много полномочий дается местным властям, в том числе по организации платных парковок, и даже на придомовых территориях!

Вообще, этот законопроект полностью ориентирован на создание платного парковочного пространства и на серьезное ограничение въезда в города определенных категорий транспортных средств. Очень много в нем условных трактовок: нормы могут применяться, а могут и не применяться, четкости нет, что также вызывает вопросы. То, что законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении перед выборами в Государственную думу, его кулуарно сняли с повестки дня, чтобы не вызывать социальной напряженности в обществе, еще один аргумент в пользу того, что что-то там нехорошее в нем запрятано. Целый год законопроект был в подвешенном состоянии, и теперь, под Новый год и завершение сессии Госдумы, его решили оперативно протащить.

Мы пообщались с экспертами, и практически все они говорят, что закон плохой, некоторые моменты в нем сглажены, но в целом он даже хуже того, что был принят в первом чтении. Документ развязывает руки властям: если сегодня в Москве платные парковки удается организовать через борьбу с муниципальными депутатами, желанием граждан и действующим законодательством, то теперь все это законодательно упростится. Мы видим негативный опыт Москвы, который начал распространяться в регионах. Думаю, доживем и до того времени, когда будут вводить плату во дворах и рассказывать, что жители сами этого просят. Хотя не знаю ни одного человека в здравом уме, который попросил бы ввести платную парковку у себя во дворе!».

  • В декабре 2016 года депутаты приняли этот законопроект в первом чтении хотя многие были не согласны с нормой, дающей право региональным властям с целью ограничения движения в особо загруженных частях городов вводить безальтернативный платный въезд. Тогда некоторые товарищи называли его «политической провокацией».
  • Вопрос введения платы за проезд в центр города власти Москвы изучали еще в далеком 2014 году. Прибегнуть к этой мере Дептранс убеждали международные эксперты, ссылаясь на положительный опыт Лондона, Стокгольма и Милана.

Фото: depositphotos.com и Валерий Шарифулин/ТАСС

Платные парковки во дворах — Госдума одобрила закон
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