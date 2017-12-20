Сегодня резонансный законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» был одобрен в окончательном третьем чтении, говорится на сайте Госдумы. Среди прочего в нем прописаны требования к парковкам общего пользования и платным парковкам.

Законопроект № 1047264–6, который больше известен как законопроект«о платном въезде в городах», сегодня приняли в окончательном чтении. Правда, за время его обсуждения, а внесен он был правительством 16 апреля 2016 года, самое спорное положение из него убрали.

Проект закона формировался непросто, документ несколько раз корректировали и окончательно утвердили лишь сегодня. Среди прочего он разрешает региональным властям вводить ограничения на проезд машин в зависимости от времени суток или конкретных дней, запрещать движение транспортных средств низкого экологического класса и позволяет автомобилям ФСО, Росгвардии и Следственного комитета парковаться бесплатно в любом месте города. Регионы теперь смогут установить периоды времени суток, а также выходные и праздничные дни, когда платные парковки становятся бесплатными. А еще делать парковки платными во дворах жилых домов — после согласования с жителями.

В документе прописано, как следует действовать дорожникам при проведении ремонтных работ , чтобы автомобилисты испытывали минимум неудобств. Если региональные власти организуют платные парковки, то будут обязаны хотя бы за месяц предупредить об этом жителей, а также обосновать, с какой целью это делается. Тарифы за парковку должны быть не выше рекомендуемых Минтрансом. Правда, такие рекомендации пока не сформированы.

В законе закреплены базовые понятия, в частности «организация дорожного движения», «эффективность организации дорожного движения», «интенсивность дорожного движения», «пропускная способность дороги» и др.

Минтранс подготовил законопроект еще в феврале 2012 года. Ведомство объясняло, что в России нет единого правового акта, регулирующего все вопросы организации дорожного движения, платной парковки, платных дорог и т. д. Из-за этого порой возникали сложности, многие вопросы решали сами субъекты Федерации по своему усмотрению. Но автомобилей на дорогах становится все больше, и единое регулирование было необходимо.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал корреспонденту «За рулем» ситуацию с законопроектом.

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Вообще, этот законопроект полностью ориентирован на создание платного парковочного пространства и на серьезное ограничение въезда в города определенных категорий транспортных средств. Очень много в нем условных трактовок: нормы могут применяться, а могут и не применяться, четкости нет, что также вызывает вопросы. То, что законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении перед выборами в Государственную думу, его кулуарно сняли с повестки дня, чтобы не вызывать социальной напряженности в обществе, еще один аргумент в пользу того, что что-то там нехорошее в нем запрятано. Целый год законопроект был в подвешенном состоянии, и теперь, под Новый год и завершение сессии Госдумы, его решили оперативно протащить.

Мы пообщались с экспертами, и практически все они говорят, что закон плохой, некоторые моменты в нем сглажены, но в целом он даже хуже того, что был принят в первом чтении. Документ развязывает руки властям: если сегодня в Москве платные парковки удается организовать через борьбу с муниципальными депутатами, желанием граждан и действующим законодательством, то теперь все это законодательно упростится. Мы видим негативный опыт Москвы, который начал распространяться в регионах. Думаю, доживем и до того времени, когда будут вводить плату во дворах и рассказывать, что жители сами этого просят. Хотя не знаю ни одного человека в здравом уме, который попросил бы ввести платную парковку у себя во дворе!».

В декабре 2016 года депутаты приняли этот законопроект в первом чтении хотя многие были не согласны с нормой, дающей право региональным властям с целью ограничения движения в особо загруженных частях городов вводить безальтернативный платный въезд. Тогда некоторые товарищи называли его «политической провокацией».

Вопрос введения платы за проезд в центр города власти Москвы изучали еще в далеком 2014 году. Прибегнуть к этой мере Дептранс убеждали международные эксперты, ссылаясь на положительный опыт Лондона, Стокгольма и Милана.



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