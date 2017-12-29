Вот какой снег-то бывает: жители Норильска потеряли в сугробах автомобили

Снегопад, который недавно обрушился на Красноярский край, за одну ночь утопил в сугробах практически весь Норильск. Жители по нескольку часов искали свои автомобили под снегом.

Пока в Москве идут дожди и распускаются почки на деревьях, а водители ругают власти и друг друга за гигантские пробки на дорогах, в Норильске прошел такой снегопад, который за одну ночь завалил улицы и парковки метровыми сугробами.

Водителям пришлось вооружиться лопатами, чтобы откапывать свои автомобили, на дорогах застряли грейдеры, а на трассах — практически нулевая видимость.

Впрочем, коренные жители Норильска говорят, что такой снегопад мог удивить только командировочных и тех, кто недавно переехал в город. Дескать, обычное дело, ничего страшного, зато в квартиру на первом этаже можно войти прямо с улицы. А откапывание машин уже давно получило название «фитнес по-норильски».

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