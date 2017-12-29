Безопаснее и качественнее: регионы потратят на ремонт дорог 30 млрд рублей

В 2018 году 36 субъектов Федерации получат 31,25 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности.
«Средства предоставляются в рамках приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ государственной программы „Развитие транспортной системы“, — говорится в распоряжении правительства.
Средства направят на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения. Больше всего денег получат: Самарская область — 1,6 млрд рублей, Кемеровская область — 1,5 млрд рублей, Татарстан — 1,5 млрд рублей, Башкирия — 1 млрд рублей, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Воронежская, Новосибирская, Омская, Саратовская и Челябинская области по 1 млрд рублей.
Документ вступит в действие с 1 января 2018 года.
- Есть предложение перенести срок уплаты транспортного налога на летние месяцы, чтобы дорожные фонды регионов наполнились деньгами до того времени, когда все сезонные работы уже закончены.
- По хорошим дорогам автомобилисты любят разгоняться, что зачастую приводит к росту аварийности, считает Дмитрий Медведев. Поэтому наряду с приведением дорог в нормативное состояние нужно создавать условия для их безопасности.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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