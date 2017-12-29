Безопаснее и качественнее: регионы потратят на ремонт дорог 30 млрд рублей

Пока вы ругали пробки, жители Норильска искали в сугробах автомобили Снегопад, который недавно обрушился на Красноярский край, за одну ночь утопил в сугробах практически весь Норильск. Жители по нескольку часов искали свои автомобили под снегом. Lada Vesta получит сразу две спортивные версии АВТОВАЗ зарегистрировал за собой товарные знаки Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Речь однозначно идет о двух спортивных версиях седана, которые завод должен представить в следующем году. Три в одном: инспектора ДПС посадят за кражу, взятку и применение наручников Вконец зарвавшемуся полицейскому ближайшие 8 лет предстоит провести в колонии строгого режима, да еще и выплатить крупный штраф.