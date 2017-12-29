Учим новые обозначения российских федеральных трасс

1 января 2018 года в нашей стране завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог. Прежние обозначения утратят силу.

Обозначения дорог в России меняют уже в течение нескольких лет в соответствии с постановлением Правительства РФ № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» от 17 ноября 2010 года.

До конца 2017-го старые обозначения использовались наравне с новыми, но с 1 января, как сообщает официальный сайт Росавтодора, прежние индексы утратят силу и водителям придется привыкать в новым буквам и цифрам. Так, например, автодороги М-18 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Норвегией) и М-20 «Псков» (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией) с нового года будут обозначаться Р-21 и Р-23 соответственно. Полный список новых обозначений можно посмотреть здесь.

Зачем это делается? Для упорядочивания системы идентификационных номеров дорог. Она теперь такая:

Буква «M» используется для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ.

Буква «Р» используется для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ.

Буква «А» используется для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств. Также буква «А» применяется для обозначения автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

Недавно в России начал действовать Предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку новых дорожных знаков. Таких знаков — около трех десятков, ознакомиться с ними можно здесь.

Фото: Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС