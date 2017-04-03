Турбинно-кольцевые развязки: пробкам хана!

Столпотворения на дорогах не только отнимают ваши деньги (топливо) и время. Это еще и увеличивающееся число мелких ДТП, удручающих и без того сложную обстановку. Но что, если помимо низкой культуры вождения в этих пробках виноваты и сами дороги? Точнее — их хитросплетения. Написавший в редакцию «За рулем.РФ» автор, похоже, изобрел действенное средство от пробок. Ему и слово.

По мнению автора этой статьи, именно так должны выглядеть дорожные развязки будущего. Это красиво, но главное — позволит значительно сократить время стояния в пробках.

Впервые о пересечении дорог на разных уровнях высказался Леонардо да Винчи еще в ХVI веке, но за последние полвека новых видов и типов представлено не было. Есть некоторые энтузиасты, такие как Семенов из Санкт-Петербурга, Петрук из Киева, Бутеляускас из Литвы, Ли Дзанг Хи из Кореи, кто находится в поиске наиболее оптимальных решений для транспортных узлов. Вовлекся в эту работу и ваш покорный слуга, считая себя одним из последователей да Винчи на ниве изобретательства и осознавая просчеты проектировщиков, выводящих замысловатые завитушки на традиционных клеверах…

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Основной целью моего проекта была разработка развязки, которая позволяла бы решить проблему преодоления пробок на автодорогах: чтобы просто и удобно было проезжать перекрестки, которые по аварийности перетягивают на себя треть всей печальной статистики. Причем развязки более технологичной и дешевой при возведении относительно строящихся ныне.

Поставил перед собой три трудно совместимые задачи:

езда на все четыре и более сторон;

езда без пересекающихся и переплетающихся потоков;

изменение любого направления движения без приостановки и значительного снижения скорости.

В результате длительной и кропотливой работы получил патент на изобретение № 2468138, действующий до 25.07.2031. Получилась единственная в мире система транспортных развязок модульного типа любой конфигурации и с множеством вариантов исполнения. А именно — турбинно-кольцевая транспортная развязка. Это не просто красивое словосочетание. Ее внедрение приведет к изменению определения самой транспортной развязки. В новой редакции, если добавить пару слов, оно должно звучать так: «Транспортная развязка — комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, дорог), предназначенных для минимизации, а также полного устранения пересечений транспортных потоков и как следствие для увеличения пропускной способности дорог».

Нет проблемы левого поворота. Нет дополнительных мостов и туннелей, в том числе пешеходных. Отсутствие паразитных переплетающихся потоков. Кратное снижение числа конфликтных точек — мест разделения, пересечения, переплетения и слияния транспортных потоков. На простом необорудованном пересечении в одном уровне 32 конфликтные точки, в нашем случае — лишь 12, да и то из-за слияния потоков при съезде с кольца эстакады в общий поток. Возможность пересечения любого количества дорог. Повышенная скорость прохождения развязок. Возможность организации пересадочного узла для общественного транспорта. Строительство без приостановки движения. Возведение дорог двух, но не более трех уровней. Отсутствие необходимости в больших землеотводах и объемах земляных работ. Организация полностью бессветофорных вылетных магистралей за счет ликвидации второстепенных перекрестков, на которых остаются правые повороты и предстоит небольшой перепробег для разворота. Улучшение экологии из-за отказа от разгонно-тормозного ритма движения.

Недостатки турбинно-кольцевой развязки

Средняя сложность конструкции. Резкие перепады высот и длинные уклоны (они нивелируются при новом строительстве, когда круговое движение на первом или втором уровнях). Непригодность для центральных городских перекрестков.

Сколько это стоит?

Чтобы возвести такую развязку, вовсе необязательно перекрывать дорожное движение — работы могут проводиться параллельно.

Теперь о самом главном для заказчика — о стоимости. В Москве развязки дешевле 5 млрд руб. не строят, есть даже две по 17 миллиардов. Мои предложения в министерства транспорта Челябинской области, Крыма, Севастополя, Белоруссии вызвали определенный интерес, но 1,5 млрд руб. для них оказались слишком большими вложениями.

Специфика бизнеса строительства дорог заключается в отсутствии конкуренции, так как средства выделяются из бюджетов государства или его субъектов монополистам с «устойчивыми долголетними связями» (так я аккуратно завуалировал откаты). Без соперничества не рождаются новые идеи, не формируется спрос на них. Ведь у финансирующих организаций отсутствует понятие новизны, а исполнителям менять что-либо всегда невыгодно.

На пути к намеченной цели, еще до патентования, почувствовал, что проект запросто можно видоизменить под различные дорожные ситуации. И вместо одного концепта создал аж девять! Для ознакомления с изобретением обращался в различные инстанции и организации. А именно: в Министерство транспорта РФ, Правительство Москвы и Санкт-Петербурга. Предлагал, к примеру, сделать МКАД безостановочным, организовать бессветофорное движение на Невском проспекте, не нарушая при этом исторический облик города с его обилием водной среды. Но никому до этого и дела нет.

Красным на схеме обозначены участки развязки, на которых удалось избежать конфликтных точек — паразитных пересечений

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В 2013 году Департамент транспорта Москвы провел анализ эффективности устройства турбинно-кольцевой развязки в сравнении с предложениями НИиПИ Генплана Москвы. В итоге, по их выводам, мои предложения оказались эффективнее, в частности, по сроку окупаемости — два года против шести. В чем уступил? В цене. Затраты на строительство рассчитаны в 2,772 млрд руб. против их чуть менее двух миллиардов. Так что получил отказ. В ответ на него предложил руководителю департамента Максиму Ликсутову построить мою развязку за 2 млрд руб., а если не хватит, то добавить из своих карманов. В итоге Москва построила свою развязку… за 7 миллиардов! И школьнику начальных классов понятно, что четырехуровневое сочленение дорог с двумя туннелями, затрудняющими движение транспорта при строительстве, не может стоить дешевле трехуровневой.

Свое изделие оцениваю в 1,5 млрд руб. со сроком строительства в один год. Пусть это спорные цифры. Отказ от строительства пешеходных надземных или подземных переходов с остановками общественного транспорта на небольшом удалении от объекта, а также разворотных эстакад или туннелей позволит дать экономию около полумиллиарда рублей. По «клеверу» пешеходы ходить не могут, а турбинно-кольцевые это позволяют. Плюс пересадочный узел и возможность разворота непосредственно на эстакаде, а не перед ней.

Если у кого-то сомнения в цифрах, то как объяснить, что в Киеве у моста Патона построили развязку, на три четверти похожую на мою? Вы не поверите, но ее возвели всего за полгода и менее чем за 800 млн руб.! Просто это были европейские деньги и строилось все к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Возведенная несколько лет назад в Киеве развязка у моста Патона примерно на 80% похожа на ту, что описывает в своем патенте В. Шулякин.

Прошлой осенью предоставилась возможность провести презентацию в «Автодоре». Им понравилось. Предложили получить заключения от авторитетных проектных организаций. Некоторые отделались смешными заочными отписками, МАДИ от сотрудничества и вовсе уклонился.

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Как итог, развязок строится вроде бы много, но дорожная ситуация только ухудшается. Главной проблемой пробок является не постоянно увеличивающееся количество транспорта на автодорогах, в чем нас пытаются заверить, а проблемы стоящего транспорта. Ими я и занимаюсь уже более двух десятков лет. Кроме представленных девяти вариаций одной идеи позже появились еще пять, совершенно не похожих на представленные.

P.S.: Конкретное имя развязке можно дать по названию города, где она появится первой. Готов к адекватному общению в комментариях.