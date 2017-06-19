Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками?

Проблема заторов на дорогах присутствует во всех мегаполисах мира, и исключений тут нет. Бороться с пробками можно не только непопулярными методами, но и используя электронный разум.

Автомобили ближайшего будущего станут подсказывать водителю оптимальную скорость движения, чтобы чаще попадать на зеленый сигнал светофора.

Какие методы регулирования количества автомобилей на дорогах мы знаем? Уверен, все сразу же вспомнили о платных парковках , « автобусных» полосах , искусственном уменьшении количества машиномест в центре и, напротив, их увеличении у станций метро и электричек. До платного въезда в центр города наши власти еще, по счастью, не добрались, но в качестве самой драконовской меры есть и такое. И как-то выпадает из поля зрения способ, который вносит весомый вклад и при этом помогает автомобилистам. Это управление трафиком с помощью электронного разума.

Во многих российских мегаполисах уже применяются такие комплексы. В Москве на отдельных трассах функционирует АСУДД, Автоматизированная система управления дорожным движением, а в масштабах города действует система «Старт». Если говорить упрощенно, то работает она следующим образом. Камеры и датчики, расположенные вдоль улиц, анализируют загруженность дорог. По результатам обработки данных с них увеличивается продолжительность зеленого цикла по тому направлению, в котором скапливается наибольшее число автомобилей. Все может происходить в автоматическом режиме или через единый диспетчерский центр, где за ситуацией на дорогах наблюдают обычные операторы. Можно сделать определенный набор предустановок для каждого времени суток: утреннего и вечернего часа пик, спокойного дневного периода, ночи с минимальным количеством транспорта.

Большие города без пробок, пожалуй, есть только в Северной Корее. Все остальные мегаполисы мира ищут новые способы рационально организовать движение и выжимают все ресурсы из существующих.

Возможности автоматизированных систем могут быть очень обширными уже сегодня. Все зависит от количества используемого оборудования. К примеру, в Москве заметно только вмешательство в работу светофоров. В Европе и США подобные комплексы также влияют на ограничение скорости в текущий момент времени. Например, на немецких автобанах ограничение снимается, если магистраль достаточно свободна для этого. В плотном трафике на электронных табло горит лимит в 130 км/ч и ниже. Используются и придорожные табло, информирующие водителей о том, что их ждет впереди (авария, дорожные работы и т.п.), на сколько придется задержаться в пути, каким маршрутом можно объехать пробку. У нас же, в лучшем случае, показывают время поездки до пары-тройки значимых точек вроде МКАД, ТТК, Садового кольца. Но и это умеют только новые табло на вылетных магистралях. Их «коллеги» на МКАД и Третьем кольце (в большинстве своем — более возрастные конструкции) никогда ничего реально полезного для водителей не показывали.

Больше года назад на МКАД стали появляться современные информационные табло, идущие на смену тем, что бесполезно висят еще с момента окончания реконструкции дороги в 1990-х годах.

А можно ли получить такой «диспетчерский центр» для себя лично? «Можно!» — отвечают ведущие мировые автоконцерны. И решение у них уже есть. Это система информирования водителя о сигналах светофоров впереди. Ее, в частности, анонсировали и постепенно внедряют на серийные машины Audi, BMW, Ford, Jaguar Land Rover, Toyota. Называют ассистенты по-разному, но действуют они схожим образом. По радиоканалу или через интернет они получают данные от самих светофоров. На дисплее перед водителем высвечивается, какой сигнал горит сейчас, через сколько секунд он сменится и какую скорость нужно поддерживать, чтобы попасть в «зеленую волну».

Машина подскажет водителю, сколько секунд осталось гореть красному или зеленому сигналу на ближайшем перекрестке.

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Пилотные проекты Audi и BMW запустили в США, Toyota — в родной Японии, Ford и Jaguar Land Rover собираются сделать это в Великобритании. Разработка сбережет нервы водителям: постоянное движение воспринимается гораздо позитивнее в сравнении с многочисленными простоями на красный. Кроме того, движение станет более равномерным, что сократит уровень вредных выбросов в атмосферу и расход топлива.

Пока это только первая ласточка глобальной системы «общения» автомобилей друг с другом и с элементами дорожной инфраструктуры. Конечно, на данном этапе подсказки электроники не всегда окажутся эффективными. Пока компьютер «понимает» только сам светофор, перед которым может стоять десяток невидимых для него автомобилей. В этом случае плавно подкатить аккурат к переключению на зеленый не получится.

Так, Audi запустила пилотный проект по взаимодействию машин и светофоров в Лас-Вегасе. Позже полезная функция начнет расширять географию своего применения.

Но работа идет, и через несколько лет обмен сообщениями между транспортными средствами, светофорами, метеостанциями, дорожными службами и т.п. вырастет до невиданных объемов. Преимущества все те же, только многократно выросшие в объеме. Будут довольны и водители, и экологи. Плавные разгоны и торможения станут нормой жизни, автомобили будут заранее знать, что их ждет впереди и готовиться к этому. Городские диспетчерские центры, куда стекается информация сегодня, станут ненужными: участники движения и обслуживающее их «железо» сами разберутся между собой. Завершит идиллическую картину полностью самостоятельный автопилот. Так что, лет через пять-семь автомобилисты продвинутых стран уже начнут наслаждаться благами прогресса. Вот только называть себя водителем уже будет как-то неловко. Да и от управления транспортными потоками человека тоже отлучат. Что же останется нам?

Фото: фирмы-производители, mos.ru и shutterstock.com