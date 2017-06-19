Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками?

Во многих российских мегаполисах уже применяются такие комплексы. В Москве на отдельных трассах функционирует АСУДД, Автоматизированная система управления дорожным движением, а в масштабах города действует система «Старт». Если говорить упрощенно, то работает она следующим образом. Камеры и датчики, расположенные вдоль улиц, анализируют загруженность дорог. По результатам обработки данных с них увеличивается продолжительность зеленого цикла по тому направлению, в котором скапливается наибольшее число автомобилей. Все может происходить в автоматическом режиме или через единый диспетчерский центр, где за ситуацией на дорогах наблюдают обычные операторы. Можно сделать определенный набор предустановок для каждого времени суток: утреннего и вечернего часа пик, спокойного дневного периода, ночи с минимальным количеством транспорта.
Возможности автоматизированных систем могут быть очень обширными уже сегодня. Все зависит от количества используемого оборудования. К примеру, в Москве заметно только вмешательство в работу светофоров. В Европе и США подобные комплексы также влияют на ограничение скорости в текущий момент времени. Например, на немецких автобанах ограничение снимается, если магистраль достаточно свободна для этого. В плотном трафике на электронных табло горит лимит в 130 км/ч и ниже. Используются и придорожные табло, информирующие водителей о том, что их ждет впереди (авария, дорожные работы и т.п.), на сколько придется задержаться в пути, каким маршрутом можно объехать пробку. У нас же, в лучшем случае, показывают время поездки до пары-тройки значимых точек вроде МКАД, ТТК, Садового кольца. Но и это умеют только новые табло на вылетных магистралях. Их «коллеги» на МКАД и Третьем кольце (в большинстве своем — более возрастные конструкции) никогда ничего реально полезного для водителей не показывали.
А можно ли получить такой «диспетчерский центр» для себя лично? «Можно!» — отвечают ведущие мировые автоконцерны. И решение у них уже есть. Это система информирования водителя о сигналах светофоров впереди. Ее, в частности, анонсировали и постепенно внедряют на серийные машины Audi, BMW, Ford, Jaguar Land Rover, Toyota. Называют ассистенты по-разному, но действуют они схожим образом. По радиоканалу или через интернет они получают данные от самих светофоров. На дисплее перед водителем высвечивается, какой сигнал горит сейчас, через сколько секунд он сменится и какую скорость нужно поддерживать, чтобы попасть в «зеленую волну».
Пока это только первая ласточка глобальной системы «общения» автомобилей друг с другом и с элементами дорожной инфраструктуры. Конечно, на данном этапе подсказки электроники не всегда окажутся эффективными. Пока компьютер «понимает» только сам светофор, перед которым может стоять десяток невидимых для него автомобилей. В этом случае плавно подкатить аккурат к переключению на зеленый не получится.
Но работа идет, и через несколько лет обмен сообщениями между транспортными средствами, светофорами, метеостанциями, дорожными службами и т.п. вырастет до невиданных объемов. Преимущества все те же, только многократно выросшие в объеме. Будут довольны и водители, и экологи. Плавные разгоны и торможения станут нормой жизни, автомобили будут заранее знать, что их ждет впереди и готовиться к этому. Городские диспетчерские центры, куда стекается информация сегодня, станут ненужными: участники движения и обслуживающее их «железо» сами разберутся между собой. Завершит идиллическую картину полностью самостоятельный автопилот. Так что, лет через пять-семь автомобилисты продвинутых стран уже начнут наслаждаться благами прогресса. Вот только называть себя водителем уже будет как-то неловко. Да и от управления транспортными потоками человека тоже отлучат. Что же останется нам?
Фото: фирмы-производители, mos.ru и shutterstock.com