Финский электробус Linkker 12+ — конкурент отечественных аналогов, выпускаемых под марками КАМАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, Тролза и Волжанин. Он приехал в Россию для участия в конкурсе Мосгортранса на лучший электробус. Приз за победу — контракт на поставку и производство нескольких сотен электробусов ежегодно.

Электробус Linkker 12+

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Весной в Москве, на Кутузовском проспекте появился странный автобус — бесшумный, с рисованными электрическими вилками во весь борт. На остановках пассажиры стучали в закрытые двери, но водитель указывал на табличку «Обкатка». На электробусе были финские номерные знаки, а в салоне расклеены схемы маршрутов в Хельсинки. «Потерялся!» — шутили остряки.

Огромный Linkker 12+, подготовленный к службе в финской столице, привезли в Москву для участия в конкурсе Мосгортранса на лучший электробус. Приз за победу — контракт на поставку (и производство) нескольких сотен электробусов ежегодно. Победителя назовут в конце года. Финская машина спорит с отечественными аналогами под марками КАМАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, Тролза и Волжанин. КАМАЗ‑6282 уже прошел проверку, ЛиАЗ‑6274 тестировали параллельно с «финном», на очереди испытания китайского электробуса.

Силовая установка, расположенная в заднем свесе, выдает 180 кВт (245 л.с.) и позволяет разгоняться до 80 км/ч. Разъем для медленной зарядки от сервисной станции. Под ней — горловина 50‑литрового бака автономного дизельного отопителя. Пантограф поднимается и опускается электроприводом. Щетка очищает контакты.

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Главное, что отличает финский электробус, - возможность быстрой зарядки. Водителю нужно лишь подъехать к установленной на маршруте станции мощностью 350 кВт и поднять пантограф. Для зарядки «опустевшей» батареи требуется всего десять минут, а разряженную наполовину можно пополнить за четыре минуты! Запас хода при полной загрузке и отрицательной температуре достигает 50 км.

Правда, в Москве зарядная станция только одна, и та сервисная — в Филевском автобусно-троллейбусном парке, к которому приписан электробус. Но в случае выигрыша тендера фирма Linkker Oy готова установить «быстрые» зарядные станции хоть по всему городу.

Электробус можно оснастить батареей большей энергоемкости — 64 кВт·ч вместо 55. Литий-титанатная батарея выдерживает 18 тысяч зарядных циклов. И после этого ее не утилизируют, можно использовать дальше, но не в качестве тяговой батареи. А срок службы электробуса — 15 лет.

Электробус Linkker 12+

Зарядная станция для Линккера пока одна, сервисная. Установлена в Филевском троллейбусно-автобусном парке, к которому приписан «финн» на время испытаний.

Кузов сделан из алюминиевых панелей, скрепленных болтами. Конструкция довольно легкая (масса электробуса 10,5 т) и простая в ремонте. Быстрая зарядка позволила ограничиться установкой относительно небольшой батареи, расположенной в заднем свесе. Не пришлось размещать дополнительные элементы питания на крыше, как у некоторых конкурентов. Центр тяжести довольно низкий, и это благотворно сказывается на управля­емости и безопасности. При этом электробус низкопольный и умеет «приседать» на правую сторону — для удобства входа и выхода на остановках.

За руль меня, конечно, не пустили — нет ни категории D в правах, ни допуска по электробезопасности. Зато прокатили пассажиром. Главное впечатление от поездки — тишина. Уровень шума в салоне составляет 59–60 дБ — как в современном легковом автомобиле. Практически отсутствует привычная для автобусов и старых троллейбусов вибрация. Впечатляют динамика и маневренность.

Рабочее место водителя очень комфортное. Испытатели говорят, что управлять этим электробусом легче и приятнее, чем прочими. Всё можно включать-выключать одной рукой. На электронной панели приборов отображается уровень заряда батареи (запас хода). В испытываемом Линккере на потолочной консоли есть даже магнитола. Впрочем, нашим водителям общественного транспорта она вряд ли понадобится.

Водитель троллейбусов с 40‑летним стажем Николай Денисюк, работающий сейчас на Линккере, говорит, что это самый легкий в управлении и удобный электробус из всех, которые ему приходилось испытывать.

А насколько эта машина приспособлена к нашим условиям? Производитель заверяет, что она способна работать при температуре до —25 °C. У этой модификации (для северных стран) есть автономный отопитель, работающий на дизельном топливе: после ночной стоянки он прогревает салон за десять минут. И подогревает батарею. Для защиты от грязи, соли и реагентов снизу все узлы прикрыты пластиковыми кожухами.

Это станция быстрой зарядки на линии. Фотография сделана в декабре 2016 года в Копенгагене. Линккеры ездят также по улицам Эспоо, Турку и Берлина.

Цена? Мне не ответили на этот важнейший вопрос. Узнал сам, покопавшись в интернете, что транспортное управление Хельсинки в 2016 году купило в Лахти, у Linkker Oy, двенадцать электробусов за 6 млн евро — то есть каждый по 31,5 млн рублей по нынешнему курсу. И это без учета доставки и таможенных сборов, неминуемых при поставке в Россию.

Теоретически электробус можно собирать в Москве, на СВАРЗе. Российские предприятия готовы поставлять электронику, кресла, металлические конструкции, детали из пластика и даже литий-титанатные аккумуляторы.

В передней части салона пол низкий, а сзади, где спрятана силовая установка, он приподнят. На стационарные сиденья усядутся сорок три пассажира, еще четверо — на откидные, а стоячих мест — три­дцать три. Двери сдвижные, с системой противозащемления, у средних дверей — откидной пандус для колясок.

В салоне есть USB-разъемы для подзарядки гаджетов.

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Мне говорят, что после локализации (если Linkker победит в конкурсе) электробус подешевеет на треть. Сомнительное заявление. В автопроме высокая степень локализации (до 75%) дает снижение стоимости максимум на 15%. Но и российские электробусы тоже недешевы. Сходный с «финном» КамАЗ‑6282 , как мне сообщили в пресс-службе завода, при серийном производстве будет стоить не менее 15 млн рублей. За такие деньги можно приобрести пяток новеньких троллейбусов, которые окажутся не менее комфортными. К тому же сейчас есть троллейбусы с автономным режимом, отчасти решающие проблему мешающих столичным управленцам проводов в центре города. А самое главное, что под них не нужно создавать новую инфраструктуру. Московская троллейбусная сеть — крупнейшая в мире. Или была таковой, пока ее не начали уничтожать. Есть и другая альтернатива — автобусы, работающие на метане . И это направление явно нужно развивать в стране с крупнейшими запасами природного газа.

Почему для работы в такси не закупают электромобили Tesla в массовом порядке? Ведь всем хороши. Кроме цены. На роль такси вполне сгодятся Ниссаны, Тойоты, Шкоды — они более доступны, притом что вполне комфортны и безопасны. Видимо, у тех, кто хочет заменить дорогущими электробусами нынешний доступный городской транспорт, иные ­экономические расчеты.

Фото: Георгий Садков, Лейф Йоргенсон