Багажник на крышу: покупать или взять в аренду?

Как сделать путешествие на автомобиле комфортным? Можно ли не занимать поклажей места для пассажиров, если все не помещается в багажнике? Оказывается, вполне возможно.

Отправляясь в дальнюю дорогу, мы берем с собой много вещей. А если это автопутешествие большой семьей, то для размещения всего скарба приходится жертвовать даже салоном. Понятно, что ни о каком комфорте в дороге тут уже речи и быть не может. Но можно решить проблему, поставив на крышу машины специальный короб или, по-народному, бокс.

Бокс на крыше делает любое путешествие комфортным. О салоне, забитом вещами, можно забыть.

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Выбор их сегодня огромен. На любой вкус, размер и цвет. Если раньше на рынке можно было купить лишь дорогие европейские марки (самые распространенные были Mont Blanc и Thule ), то сейчас и отечественные фирмы с успехом освоили рынок боксов («Атлант», «Евродеталь», Lux, Nord). Причем последние очень часто напоминают по дизайну европейские аналоги. А по качеству если и уступают, то ненамного. В стоимости же наши выигрывают значительно. Разброс цен достаточно большой. От десяти тысяч рублей за отечественный до сто тысяч за шведский.

Можно, к слову, и не тратить большие деньги на покупку. Сейчас на рынке много компаний, которые предлагают боксы в аренду. Если вам нужно один раз съездить, к примеру, на море с семьей, зачем тратиться на бокс, который потом придется где-то хранить? Поэтому я остановился именно на варианте с арендой. Проведя некоторое время в интернете и изучив разные варианты прокатных предложений, наткнулся на компанию boxnation.ru. Ее специалисты и помогли мне разобраться в море предложений на рынке.

Выбрать бокс не проблема. Предложений на рынке достаточно. Можно купить, а можно и взять в аренду.

Для того чтобы определиться с конкретным боксом, нужно знать и понимать следующее. Боксы устанавливаются на поперечины. Поэтому перед покупкой или арендой нужно установить соответствующую конструкцию на автомобиль. Я, к примеру, на свою Фабию поставил поперечины на рейлинги эконом-варианта. Цена вопроса — три тысячи рублей.

Бокс на крышу может быть доступным. Вот, к примеру, багажник отечественного производства. Цена чуть меньше 10 тысяч рублей. Пусть и не очень большой, но внутренней длины в 125 см и 350 литров объема хватит, чтобы вместить вещи целой семьи.

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Дальше нужно определиться с размерами и объемом автобагажника на крышу.

Тем, кто увлекается водными видами спорта или любит горные лыжи, можно выбрать длинные багажники. Тогда в бокс легко поместятся и сноуборд, и лыжи, и доска для кайта. Хотя можно для того же сноуборда или горных лыж купить и отдельные крепления на крышу. Такие тоже есть.

Вообще, все боксы делятся на короткие (от 120 до 130 см), средние (130–170 см) и длинные (170–220 см). Если у вас небольшой автомобиль, то не стоит выбирать слишком длинный. Особенно если вы обладатель хэтчбека или универсала: дверь багажника автомобиля должна свободно открываться.

Кроме длины нужно учесть и объем, который может быть как 200 литров, так и 1000.

Многие думают, что бокс на крыше выглядит некрасиво. Посмотрите и убедитесь, что это не так.

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Если путешествуют два человека, подойдет бокс на 320 литров, трое — 430, 4–5 путешественников — 500 литров. Понятно, что это достаточно условная рекомендация. Ведь может быть и такое, что у одного путешественника скарба на пару боксов максимального объема. Но в среднем рекомендация правильная.

Нам на двоих взрослых и троих детей подошел бокс в 460 литров. Туда поместился кайт и все вещи, которые не нужны в дороге. В результате в багажнике автомобиля осталась только коляска да вещи первой необходимости. Салон оказался свободным от поклажи, что очень важно в дальней дороге.

На что еще можно обратить внимание, так это на возможность открыть бокс с любой стороны. Этот функционал очень удобен. Часто приходится перелопачивать весь бокс, чтобы достать какую-то вещь с противоположной стороны. Если же крышка открывается с двух сторон, можно сэкономить время и нервы.

Если вы оставляете машину на долгое время без присмотра, покупать дешевые боксы без замков с ключами не стоит. Так же, как не стоит и устанавливать поперечины без замков.

Другой немаловажный момент — возможность закрыть бокс на ключ. Согласитесь, если багажник не оснащен замком, оставлять автомобиль, к примеру, на неохраняемой площадке весьма опасно.

Моя пробная поездка, в которой я намотал больше трех тысяч километров, показала неоспоримое удобство автобокса. Расход топлива если и увеличился, то совсем не намного. Единственное, что ощущалось достаточно сильно, —это боковые покачивания при серьезных порывах ветра. Но это было пару раз за все путешествие. К слову, скорость на автомобиле с боксом не рекомендуется развивать больше 130 км/ч. Так что, на платниках, где ограничение в 130, а едут все под 150 км/ч, придется немного «потупить». Мне же с «пенсионерским» стилем езды и крейсерской скоростью около 100 км/ч по трассе ехать с боксом весьма комфортно.

Говорят, что машину с автобоксом не могут эвакуировать на штрафстоянку. На самом деле это миф. Длины строп эвакуатора вполне себе хватит и на такого путешественника.

В общем, попробовав арендную демоверсию, я стал всерьез думать о приобретении бокса. Уже присматриваю такой, чтобы и сноуборд с кайтом поместился, и на ключ закрывался. Буду ездить, наверное, с ним постоянно. Даже зимой. При этом важно обработать замки антиобледенителем, чтобы они не замерзли.