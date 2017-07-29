Путешествие в Белоруссию: дворцы, колхозы и… казино

Белоруссия вроде бы совсем не туристическая страна — ни моря, ни гор, ни курортов. На первый взгляд — вообще ничего интересного. Но только на первый…

Самый близкий к нам стык Востока и Запада притягивает удивительными контрастами. Страна и по сей день остается своеобразным заповедником социализма с мало изменившимся с советских времен гербом и флагом, памятниками Ленину чуть ли не в каждом городе, неизменными со времен СССР названиями улиц и даже… колхозами. В то же время в Белоруссии очень приличный и недорогой сервис, непривычная нам чистота на улицах и даже во дворах, незагаженная природа, по-западноевропейски хорошие дороги и вежливые водители. А еще Белоруссия — страна музеев, причем самых разных — иногда неожиданных для непосвященных — направлений и эпох.

Железнодорожный музей в Бресте.

Как ехать и где жить

Для поездки в Белоруссию россиянам не нужен даже загранпаспорт. К стандартному набору документов следует добавить лишь страховку на автомобиль — грин-карт, которую можно купить и перед самой границей. К слову, границы как таковой между Россией и Белоруссией нет. Правда, с некоторых пор при въезде в Россию все машины останавливают для проверки наличия российских паспортов. Белоруссия-то открыла границы для многих стран. Впрочем, такой контроль отнимает минимум времени и нервов. Даже из машины выходить не надо.

Попав в Брест, конечно же, стоит посетить комплекс «Брестская крепость».

От Москвы на Минск и Брест едем прямо по трассе М-1. Пересекаем границу и ощущаем некое дыхание Европы. На больших отрезках трассы на территории Белоруссии, в отличие от России, широкая разделительная полоса. Допустимая скорость для легкового автомобиля — 120 км/ч. Сильно превышать не стоит, и за знаками, особенно в населенных пунктах, надо следить зорко. Камер, фотографирующих хвост автомобиля, полно, и даже через несколько дней путешествия по республике вас могут остановить, предъявить в доказательство нарушения фото и вежливо предложить уплатить штраф. Зато без повода не остановят. И взяток белорусские стражи порядка не берут. Дороги же — даже местные, узкие, провинциальные — всегда в удивительно приличном состоянии.

В таком симпатичном, совсем западноевропейском домике — музей города Бреста.

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Бензин стоит примерно как в России. Въезжая в Белоруссию на несколько дней, надо поменять некоторую сумму на местную валюту. Времена, когда во многих местах, особенно на бензоколонках, принимали и наши рубли, и евро, и даже доллары, давно минули. Впрочем, карточки принимают почти везде.

Найти гостиницу в любом городе — не проблема. Часто на отелях есть некий налет «советскости», но все чистое и не облезлое. Для кого-то в таком возвращении в прошлое есть своеобразный кайф.

Двухместный номер в гостинице «три звезды» в крупных городах стоит в сутки примерно 4500 рублей, в четырехзведочных — 5500–6000 рублей. Возле некоторых отелей платные парковки, но цены такие, что никого не разорят.

В многонациональной республике немало старых костелов.

Кормят в Белоруссии дешево, сытно и вкусно. Вполне приличный ужин во вполне приличном ресторане обойдется рублей в 700 на человека. Кстати, местные продукты не только вкусны, но и удивительно дешевы. Я знаю любителя, регулярно путешествующего по Белоруссии и неизменно привозящего оттуда молочные изделия и тушенку, которая стоит в два раза дешевле, нежели в Москве.

Что смотреть?

Белоруссия известная

Конечно же, даже те, кто ни разу не был в Белоруссии, знают: страна колоссально пострадала во время войны и хорошо помнит это. Поэтому исторические памятники, связанные с Великой Отечественной, здесь особенно многочисленны и почитаемы.

Из наиболее известных, конечно же, Брестская крепость, мемориальный комплекс в сожженной в Великую Отечественную деревне Хатынь и Буйническое поле на окраине Могилева, где оборонявшие город летом 1941-го сдерживали немецкие танки больше трех недель. Кстати, это еще и литературно-кинематографическое место. Именно эти бои описывал в «Живых и мертвых» Константин Симонов, а потом воспроизвел в одноименном фильме Александр Столпер.

Музей авиации под Минском.

Меньше, как ни странно, известен прекрасный, очень интересный минский музей Второй мировой. Кстати, здесь есть и особенный, необычный экспонат. Поднявшись на второй этаж и увидев танк Т-34, сначала удивляешься: как затащили? И далеко не все и уж точно не сразу догадываются, что танк — прекрасно сделанная копия из… пенопласта.

Комплекс «Беловежская пуща» — одно из самых посещаемых мест в Белоруссии.

Среди музеев Минска очень неплох, кстати, и художественный с интересной коллекцией русской и западной живописи.

На радость любителям техники от 5 до 60 лет от роду под Минском есть обширная коллекция советской авиационной техники. Желающих здесь, кстати, еще и покатают на спортивном Як-52. Правда, лишь в хорошую погоду.

Белорусский Дед Мороз в летней форме. Живой символ Белоруссии.

Известный всем символ Белоруссии — Беловежская пуща. Слышали о ней многие, бывали далеко не все. Это самый большой и один самых древних лесов современной Европы. Помимо главных «героев» пущи, а по совместительству символов страны — зубров, здесь немало иного интересного зверья. К слову, поблизости от Беловежской пущи живет и еще одни «реликт» — белорусский Дед Мороз.

Белоруссия неизвестная

Белоруссия и военные памятники — понятно. А вот с дворцами и замками республика ассоциируется далеко не у всех. А ведь на территории современной Белоруссии еще пять веков назад литовские и польские дворяне, а потом и промышленники строили роскошные дворцы и усадьбы, окружали их регулярными в западноевропейском стиле, обычно «аглицком» стиле парками. Сегодня большинство замков, разумеется, превращены в музеи и центры историко-культурных комплексов. Вот лишь несколько, наиболее интересных.

Ружанский замок был одним из самых больших в Белоруссии. Реставрацию начали и обещают, что замок станет таким.

В Гродненской области в 100 км от Минска в поселке Мир замковый комплекс, истоки которого аж в 1520-х годах. Строили его как крепость от набегов татар (и сюда добегали!) и недружественных соседей. Кроме того, чтобы получить графский титул Священной Римской империи, нужно было владеть каменным замком.

Замок в поселке Мир, Гродненская область.

Несвижский дворец и парк создавали на протяжении двух веков начиная с XVI столетия. Поэтому здесь причудливо сочетаются разные архитектурные стили. Принадлежало все это богатство не кому-нибудь, а знаменитому польскому роду Радзивиллов. Сейчас здесь, в 112 км от Минска в сторону Бреста, находится национальный историко-культурный заповедник с музеем, гостиницей и прочими туристическими радостями.

Мемориальный комплекс «Хатынь». Несвижский замок по дороге от Минска к Бресту.

Огромный Ружанский замок, принадлежавший некогда роду литовского канцлера Льва Сапеги, пока, в основном, в руинах. Реставрацию, по сути, только начали. Первый пожар случился во время Первой мировой войны, когда тут уже была ткацкая фабрика, а доконала некогда роскошный дворец уже Вторая мировая. Но такие руины сами по себе стоят того, чтобы на них взглянуть. Да и музей здесь есть.

Симпатичные пешеходные зоны есть в нескольких белорусских городах. Эта — в центре Бреста. Интересно, в каком направление собирается ехать с Брестского вокзала эта барышня? Наверное, в Париж…

А еще почти социалистическая, колхозная Белоруссия — страна не только замков, но и… казино. Я вовсе не пропагандирую пагубную страсть. Просто забавно, что в Минске сейчас полтора десятка (!) игорных заведений. Эдакое восточноевропейское Монако! А первое казино, кстати, встречает российских путешественников уже вскоре после границы. Как ни странно, но это тоже Белоруссия!

В общем, в Белоруссии нескучно тем, для кого понятие отдых — синоним слов «посмотреть» и «узнать».