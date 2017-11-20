Если я догнал машину ДПС, стоит ли ее обгонять?

Анекдот гласит: нет более аккуратного водителя, чем тот, за которым едет автомобиль ДПС. А как поступить, если вы сами догнали патрульную машину?

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Многие водители грешат превышением скорости. Особенно на трассе, где меньше камер и больше простора. Иногда случается догонять и машину ДПС. Если она едет медленнее разрешенного лимита, то проблем с обгоном нет (кроме, разумеется, тщательного выбора участка для маневра). Если ее скорость близка к верхней планке дозволенного, то большинство автомобилистов предпочитают не искушать судьбу. Действительно, некоторые из установленных в патрульных автомобилях радаров позволяют измерять скорость в движении. Для этого требуется лишь выставить соответствующие настройки. Так что в теории наказать вас могут. Однако в России не штрафуется превышение скорости на величину до 20 км/ч. Так что даже при едущем 85–90 км/ч полицейском автомобиле у вас есть ненаказуемый запас для обгона.

Без показаний радара все претензии инспектора необоснованны. Доказательством не могут служить ни показания видеорегистратора (он не является сертифицированным измерителем скорости), ни логические рассуждения инспектора вроде: я ехал с максимально разрешенной скоростью, а вы меня обогнали и, следовательно, ее превысили.

Напомним, что после всех изменений в российских ПДД термин «обгон» связан только с выездом на полосу встречного движения. Если машина остается в пределах правой половины дороги, то она может выполнить только опережение. На него Правила никаких ограничений не накладывают: опережение можно выполнять и справа (что, строго говоря, не совсем разумно). Что же касается случаев, когда спецавтомобиль движется с включенными световыми и звуковыми сигналами, то пункт 3.2 ПДД запрещает нам обгонять, но не опережать такой спецтранспорт. Дословно этот пункт гласит:

«Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».

Если автомобиль не отвечает хотя бы одному из перечисленных условий, то запрет, как вы понимаете, не действует. Но это если в строгом соответствии с законом. Однако если сотрудник «обиделся» на ваш маневр, то в российских реалиях доказывать его неправоту и произвол придется вам самим.