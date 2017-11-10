6 главных аварийных ситуаций. Выучите их

Случалось оказаться в аварийной ситуации? Давайте проанализируем наиболее опасные случаи на дорогах и подумаем, как выйти из них целыми и невредимыми.

У человека, к большому сожалению, нет способности заглядывать в будущее и с помощью этого умения избегать ошибок. Опыт вождения нарабатывается только с накатом, с реально пройденными километрами. А вот понимание, откуда может грозить опасность, приходит всего за несколько часов, проведенных перед компьютером, - благо в интернете можно найти подборки записей видеорегистраторов. Мы сделали это за вас, переработав почти две с половиной тысячи записей ДТП за лето и осень текущего года в полезные советы.

Итак, как не попасть в аварию? И при выполнении каких маневров надо быть особенно внимательным?

1. Смена полосы, поворот, разворот

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Первое место с весомым отрывом занимают столкновения при смене полосы движения, повороте и развороте не из крайнего положения. Сюда же отнесены столкновения с попутными машинами, идущими на обгон по встречной полосе при маневре другого автомобиля. Таковых мы насчитали 576 из 2309 просмотренных роликов, или 24,9% от общего количества. Иными словами, можно было бы избежать четверти всех ДТП, просто посмотрев в зеркало заднего вида, как этого и требуют Правила.

Случаев, когда вторая машина оказалась в мертвой зоне или летела на околокосмической скорости, единицы. Всё остальное — результат отсутствия элементарного внимания. Не смотрите в зеркалá мельком, отмечайте все объекты и прикидывайте скорость их приближения.

Совет для опережающих: фиксируйте все автомобили с включенными указателями поворота, или внезапно снизившие скорость, или начавшие менять траекторию движения. Это сигналы того, что водитель собрался маневрировать. Преимущество у вас, но и «за того парня» тоже иногда приходится думать.

2. Выезд с второстепенной дороги

Выездов с второстепенной дороги, закончившихся столкновением, мы насчитали в нашей выборке 328 (14,2%). Около трети из них легко объяснить: в крупных городах припаркованными машинами забито всё, поэтому видимость сокращается до минимума. Выезжающим Правила предписывают в этой ситуации прибегать к помощи третьих лиц, чего, конечно, никто не делает — да и нереально это. Советуем «высовываться» на главную дорогу буквально по сантиметру, понемногу увеличивая сектор обзора. И только полностью убедившись в безопа­сности, можно ехать.

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Двигающимся по главной дороге не стоит перекладывать всю ответственность на выезжающих со второстепенных дорог, улочек и проездов. Ехать на максимально разрешенной скорости по узкой улице с плохой видимостью да еще в крайнем правом ряду, вплотную к ряду припаркованных машин - не лучшее решение. Проявив элементарную осторожность, вы снизите вероятность аварии. Например, успеете посигналить, что разрешено Правилами (для предотвращения ДТП).

Оставшиеся две трети случаев невозможно объяснить с точки зрения человеческой логики. Водители умудряются не заметить единственный автомобиль на главной дороге и подставляют бок под удар. Но ведь с чрезмерным усердием в тонировании стекол худо-бедно справились, в огромное количество инвалидов по зрению среди водителей поверить тоже сложно, несмотря на нынешний порядок получения медсправок, - выходит, вновь невнимательность?

Выезжайте на перекресток, только убедившись в отсутствии машин. Свободная дорога опаснее забитой транспортом, ведь на ней авария произойдет на большей скорости. Не полагайтесь на то, что автомобиль будет обязательно двигаться с ближним светом, который заметен издалека. И конечно, при низком слепящем солнце требуется особое внимание. То, что отлично видно вам, с другой точки может оказаться абсолютно незаметным.

3. Повороты налево и развороты

Ненамного отстали от предыдущей категории повороты налево и развороты без предоставления преимущества встречному потоку — это 306 случаев, или 13,3%. Реко­мендации здесь те же: не видим — не едем, а вначале оцениваем ситуацию, полностью остановившись. Находясь же на главной дороге, тоже думаем не только за себя, но и за чересчур резвых и не слишком внимательных. Около 15% таких столкновений происходит при мигающем зеленом или только загоревшемся запрещающем сигнале светофора. Оба, и едущий прямо, и поворачивающий, стараются проскочить и теряют бдительность.

4. Пешеходный переход

Пешеходов по-прежнему сбивают часто: 202 случая, или 8,7%. И это только в нашей выборке, основанной на записях видео­регистраторов. Реально доля таких аварий больше. Рекомендация снижать скорость и останавливаться перед зеброй могла помочь только в 54% случаев наезда. В оставшихся 46% пешеходы не оставили автомобилистам ни единого шанса сохранить им жизнь или здоровье. Не в первый раз обращаемся к ГИБДД и законотворцам со страниц журнала: почти в половине случаев, которые складываются в удручающую статистику, виноваты сами пешеходы. Буквально на днях в очередной раз увеличили штраф для водителей (с 1500 до 2500 рублей), а призывать к порядку «безлошадных» никто и не думает.

5. Проезд на красный

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Мы насчитали 134 ДТП (5,8%) по причине проезда на красный свет. Большая их часть — это столкновения с «долетающими» машинами. Исходя из этого, учтите: самые опасные на перекрестке — первые секунды после смены сигналов. Не спешите давить на газ, убедитесь в том, что на других направлениях автомобили прекратили движение.

Отдельная тема — транспорт экстренных служб. Не все водители спецавтомобилей помнят, что ПДД разрешают им отступать от требований, обязательных для всех, только при обеспечении безопасности. Далеко не всегда у таких машин, едущих с «нарушениями», включен или исправен звуковой спецсигнал (особенно это касается скорых), хотя он должен быть активен. И это еще одна причина крутить головой буквально на 360 градусов. Тем более что в наших условиях лучше не полагаться полностью на верховенство закона.

6. Экстренный маневр

Особо хочется сказать о тех, кто пытается избежать ДТП при помощи экстренного маневра. В 107 случаях (4,6% от общего количества происшествий в нашей выборке, что немало) такие водители сами стали виновниками аварии. Причем с более тяжелыми последствиями, чем могли бы быть при торможении без смены полосы, как того требуют Правила.

Верх глупости и безрассудства — уходить от столкновения на встречную полосу. Ни в чем не повинному встречному крепко достанется, а вы получите уголовное дело вместо мятого железа и выплаты по ОСАГО от реального виновника трагедии.