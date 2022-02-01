«За рулем» в социальных сетях
Мы считаем, что в новой реальности обязаны дать вам как можно больше вариантов, следить за изменениями в автомобильной жизни страны. Поэтому «За рулем» активно развивает соцсети.
Выбирайте ту площадку, которая вам по душе и читайте (или смотрите) наши актуальные публикации, тратя на это минимум времени.
«За рулем» в мессенджерах
«За рулем» в социальных сетях
А еще можно подписаться на печатную версию журнала «За рулем»
76999
01.02.2022
Поделиться:
Оцените материал:
0