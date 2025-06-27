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Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
27 июня
Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
Гибрид Voyah Passion EVR с запасом хода 1000 км...
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
27 июня
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
Целиков: 43% китайских кроссоверов имеют полный...
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
27 июня
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
В Краснодаре 28 июня ограничат движение на...
Меняем штраф на предупреждение — инструкция по общению с ДПС
Меняем штраф на предупреждение — инструкция по общению с ДПС
Можно ли объехать пробку по дороге без разметки и знаков
Можно ли объехать пробку по дороге без разметки и знаков
Как предотвратить залегание поршневых колец
Как предотвратить залегание поршневых колец
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»
Эксперт Виноградов к 45-летию ВАЗ-2105 вспомнил...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Уж лучше пешком! Иномарки, которые никто не покупает
Уж лучше пешком! Иномарки, которые никто не покупает
Чего боятся автодилеры (и что страшнее — онлайн или параимпорт)?
Чего боятся автодилеры (и что страшнее — онлайн или параимпорт)?
Машина на каждый день — заменит 15 дворников и парк спецтехники
Машина на каждый день — заменит 15 дворников и парк спецтехники
8 важных вопросов про автоматические коробки — как не убить агрегат
8 важных вопросов про автоматические коробки — как не убить агрегат
Эксперт Колодочкин рассказал про неочевидные особенности коробок-автоматов
13 самых удачных машин советского автопрома
13 самых удачных машин советского автопрома
Некоторые из этих моделей выпускаются до сих пор — и вы можете купить историю в новом состоянии.
Меняем штраф на предупреждение — инструкция по общению с ДПС
Меняем штраф на предупреждение — инструкция по общению с ДПС
«За рулем» подсказал, как объясниться с ГАИ, уменьшив штраф, если вы нарушили
Можно ли объехать пробку по дороге без разметки и знаков
Можно ли объехать пробку по дороге без разметки и знаков
Опрос
Очень частая ситуация – на дороге положили новый асфальт, но разметку нанести еще не успели... Как не лишиться прав?
Как предотвратить залегание поршневых колец
Как предотвратить залегание поршневых колец
Эксперт Ревин рассказал, как бороться с закоксовкой колец, вызывающей масложор
Новости
Что сами китайцы думают про свои внедорожники?
Что сами китайцы думают про свои внедорожники?
Китайские водители сравнили свои внедорожники с известными брендами Японии и США
Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
В Калуге начинают полноценное производство кроссоверов — подробности!
В Калуге начинают полноценное производство кроссоверов — подробности!
На полмесяца продлили сроки дорожных работ на трассе «Кола» в Ленобласти
На полмесяца продлили сроки дорожных работ на трассе «Кола» в Ленобласти
Первые тревожные звоночки – коробка на авто скоро выйдет из строя
Первые тревожные звоночки – коробка на авто скоро выйдет из строя
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Вдребезги? Детальный разбор краш-теста Искры!Вдребезги? Детальный разбор краш-теста Искры!
Салон Honda Vezel изобилует кнопками и крутилками. Медиасистема «пустая», хотя с некоторыми ухищрениями в нее добавляют Android Auto и Apple CarPlay. Русификации нет.
Японский кроссовер китайской сборки: своих денег стоит? Сколько прослужит?
Кроссовер Honda Vezel поступил в продажу в РФ с гарантией и сервисной поддержкой
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных россиян 2000-х
Салон оформлен в новом для Geely стиле с доминантой-экраном на передней панели. Светлая обивка предлагается только для богатой версии Max. Начальной Pro полагается темно-синий колер.
Еще одна новинка Geely уже в России: где делают? Как едет? Почем?
Опубликован отчет с тест-драйва кроссовера EX5 — первого электромобиля Geely в РФ
Супротек для трансмиссии: вопросы и ответы
Супротек для трансмиссии: вопросы и ответы
Триботехнические составы «Супротек» применяются для всех агрегатов трансмиссии, будь то механические коробки, классические автоматы, вариаторы, роботы, раздаточные коробки или редукторы главной передачи.
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Зачем нужен и как работает мягкий гибрид – разобрались на примере Belgee X70
«За рулем» протестировал кроссовер с нечасто используемой технологией и пришел к неожиданным выводам.
Интерьер Subaru бесхитростный, но практичный и аккуратный.
Такой могла стать наша Самара, если бы ее делали японцы — ретротест 35 лет спустя
Полноприводный Subaru Leone 1984 года – прообраз идеального кроссовера
Китайский? С пробегом? Но за полтора миллиона! — Нашли отличные варианты
Китайский? С пробегом? Но за полтора миллиона! — Нашли отличные варианты
Эксперт Зиновьев изучил 6-7-летние китайские б/у кроссоверы
Британский Ranger Convertible.
Автокам — автомобильная авантюра девяностых годов
Эксперт Канунников рассказал, как англичане обманули советский автопром
Вы не поверите, но этот телефон решает все задачи водителя!
Вы не поверите, но этот телефон решает все задачи водителя!
Разбираемся, как смартфон из обычной «звонилки» превратился в полноценного «бортового ассистента» водителя
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Тягачей ЗИС‑10 сделали очень немного.
Этот автомобиль победил фашизм — героическая трехтонка
Эксперт «За рулем» раскрыл малоизвестные факты биографии грузовика ЗИС-5
Подготовка к автокредиту: как «почистить» кредитную историю
Подготовка к автокредиту: как «почистить» кредитную историю
«За рулем» рассказал, как повысить шансы на одобрение кредита и снизить процент
В России выпускают автокомпоненты мирового уровня — и даже больше, чем вы думаете!
В России выпускают автокомпоненты мирового уровня — и даже больше, чем вы думаете!
Эксперт «За рулем» оценил степень независимости российского автопрома
Итоги форума MarketAuto – 2025: маркетинг в автобизнесе
Итоги форума MarketAuto – 2025: маркетинг в автобизнесе
18 июня 2025 года агентство «Автостат» провело первый в своей истории форум MarketAuto – 2025, посвященный маркетингу в автобизнесе
Итоги форума Used Cars Forum – 2025: рынок подержанных автомобилей в России
Итоги форума Used Cars Forum – 2025: рынок подержанных автомобилей в России
Свежие цифры и инсайды с Used Cars Forum – 2025, который прошел в Москве 19 июня.
Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей
Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей
Эксперт «За рулем» раскрыл принцип работы гравитационного аккумулятора
Инспектор на мотоцикле — на что он имеет право
Инспектор на мотоцикле — на что он имеет право
«За рулем» объяснил, имеет ли право мотобат ДПС останавливать автомобили
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