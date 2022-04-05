Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

При нынешних ценах ремонт автомобиля на сервисе может влететь в копеечку. «За рулем» предлагает подробные фотоинструкции по самостоятельному ремонту и обслуживанию самых популярных моделей.

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Рассказываем, как своими силами заменить ремень ГРМ и масло в двигателе, тормозные колодки и фильтры. Подробно объясняем, как поменять антифриз или тормозную жидкость. И в каждом случае имеется подробный фотоотчет.

Тут всё, вплоть до перечня ламп и способов их замены.

Нужно лишь выбрать модель.

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