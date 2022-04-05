Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Материалы по темеЧестные отзывы владельцев автомобилей
Рассказываем, как своими силами заменить ремень ГРМ и масло в двигателе, тормозные колодки и фильтры. Подробно объясняем, как поменять антифриз или тормозную жидкость. И в каждом случае имеется подробный фотоотчет.
Тут всё, вплоть до перечня ламп и способов их замены.
Нужно лишь выбрать модель.
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