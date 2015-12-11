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10 операций по техобслуживанию Nissan Almera, которые помогут вам сэкономить

Проведя техническое обслуживание своего автомобиля Ниссан Альмера самостоятельно, вы сэкономите немало денег. И это не считая того, что вы будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Ниссан Алмера вы найдете, пройдя по ссылкам.

Честные отзывы владельцев автомобилей


Кроме того, мы собрали отдельные рекомендации по проведению ТО в зависимости от пробега автомобиля:



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За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 29463
11.12.2015
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Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.

Недостатки:

107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.

Комментарий:

для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)

-1