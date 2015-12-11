10 операций по техобслуживанию Nissan Almera, которые помогут вам сэкономить
Проведя техническое обслуживание своего автомобиля Ниссан Альмера самостоятельно, вы сэкономите немало денег. И это не считая того, что вы будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Ниссан Алмера вы найдете, пройдя по ссылкам.
- Замена масла и масляного фильтра в двигателе
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя
- Замена свечей зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
- Замена ремня привода ГРМ
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
- Проверка состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Таблица ламп и способы их замены
Кроме того, мы собрали отдельные рекомендации по проведению ТО в зависимости от пробега автомобиля:
- Техническое обслуживание Nissan Almera на 15 000/45 000/105 000 км пробега
- Техническое обслуживание Nissan Almera на 30 тыс. км пробега
- Техническое обслуживание Nissan Almera на 60 000 и 120 000 км пробега
- Техническое обслуживание Nissan Almera 75 тыс. км пробега
- Техническое обслуживание Nissan Almera на 90 тыс. км пробега
- Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации
- Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО
- Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Nissan Almera
Рекомендуем также:
- Длительный тест Nissan Almera - полный отчет.
- Реальные отзывы владельцев Nissan Almera.
29463
11.12.2015
Поделиться:
Оцените материал:
+1
Отзывы о Nissan Almera (7)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.
Недостатки:
107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.
Комментарий:
для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)
-1