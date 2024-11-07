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Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

«За рулем» публикует советы по ремонту и эксплуатации автомобилей

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Среди читателей «За рулем» и наших подписчиков в социальных сетях – множество опытных автолюбителей, которые прекрасно умеют управлять машиной и так же прекрасно знают, как ее обслуживать и даже ремонтировать своими руками. Начинающие водители и автовладельцы тоже регулярно заходят на сайт «За рулем» за новостями автомобильного мира или полезным советом от автоэксперта. Так почему же не создать удобную площадку для обмена водительским опытом?

Ниже – не рекомендации профессиональных экспертов-теоретиков. Это лайфхаки, которые подсказала реальная жизнь и которые помогают автомобилистам сэкономить время или деньги (а зачастую и то и другое) в условиях российской действительности.

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Количество просмотров 10242
07.11.2024 
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