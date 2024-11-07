Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

«За рулем» публикует советы по ремонту и эксплуатации автомобилей

Среди читателей «За рулем» и наших подписчиков в социальных сетях – множество опытных автолюбителей, которые прекрасно умеют управлять машиной и так же прекрасно знают, как ее обслуживать и даже ремонтировать своими руками. Начинающие водители и автовладельцы тоже регулярно заходят на сайт «За рулем» за новостями автомобильного мира или полезным советом от автоэксперта. Так почему же не создать удобную площадку для обмена водительским опытом?

Ниже – не рекомендации профессиональных экспертов-теоретиков. Это лайфхаки, которые подсказала реальная жизнь и которые помогают автомобилистам сэкономить время или деньги (а зачастую и то и другое) в условиях российской действительности.

Хотите поделиться своим лайфхаком? Присылайте его через наш бот-предложку в Телеграм.





Выбирайте категорию:

Шины и диски

Двигатель

Кузов

Интерьер

Гаджеты

Багажник

Подвеска

Светотехника

Электрика

Тормоза

Разные лайфхаки

***

Кстати, именно сейчас мы проводим розыгрыш призов за лучшие советы автомобилистам. Подробности тут.