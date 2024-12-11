Названы самые частые поломки в машине в сильные холода

Эксперт Кузин перечислил шесть проблем с автомобилем в сильный мороз

Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин рассказал, что чаще всего ломается в машине в холода. Так, с приходом морозов прежде всего увеличивается число случаев протечки технических жидкостей. Эксперт пояснил, что резиновые прокладки и уплотнители лопаются при низких температурах.

Также растет нагрузка на все элементы подвески. Часто водителям приходится менять эти детали после езды в морозную погоду.

Обостряются проблемы и с системой охлаждения мотора. Возможно замерзание антифриза в случае, если он низкокачественный. Из-за неправильно утепленного мотора возможны проблемы с радиатором.

При сильном морозе у печки нередко выходит из строя термостат или вентилятор.

Бывает, что в морозы машина не заводится, простояв ночь на улице. Причина в старом аккумуляторе, его придется заменить, рассказал специалист.

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Источник: Газета.Ru