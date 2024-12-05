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Названы неубиваемые отечественные автомобили: три модели

Эксперт Рязанов перечислил три самых надежных отечественных подержанных авто

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов перечислил три самых надежных отечественных автомобиля с пробегом. По его словам, это Lada Granta Cross, Lada Niva Travel и Lada Vesta.

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Что касается первой модели, то ее конструкция давно отработана, а обвес из прочного пластика дополнительно защищает кузов от царапин и сколов. Чуть больший клиренс, чем у стандартной Lada Granta, снижает риск повреждения важных агрегатов.

Lada Niva Travel, которая ранее называлась Chevrolet Niva, за 20 с лишним лет выпуска избавилась от большинства недостатков. Осталось только два: высокий расход бензина и посредственная динамика.

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У Lada Vesta лучшая управляемость из выше перечисленных машин, достойные показатели активной и пассивной безопасности. Эксперт отметил, что моторы на этой модели проезжают без серьезного ремонта более 250 тыс. километров. Ресурс коробки, в зависимости от типа, составляет 150-300 тыс. километров, подвески – до 100 тыс. километров.

Lada Granta Cross
Lada Niva Travel
Lada Vesta

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем» | АВТОВАЗ
Количество просмотров 47529
05.12.2024 
Фото:«За рулем» | АВТОВАЗ
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