К дилерам поступила Лада Веста с новым мотором: цена — 1 885 000 рублей

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Ладу Весту кардинально обновили

На все модификации (седан, универсал, седан Кросс и универсал Кросс) теперь устанавливают двигатель объемом 1,8 л нового поколения. Этот ДВС развивает 132 л. с., а крутящий момент увеличен до 175 Нм. Благодаря улучшенным характеристикам максимальная скорость выросла до 192 км/ч. Разгон до сотни сокращен до 10 с. Начальная стоимость Весты с новым двигателем, которая оснащена механической коробкой передач, составляет 1 885 000 руб.

Электромобиль по цене Весты

Китайская компания Xpeng выпустила кроссовер Mona L05 по цене Лады Весты. На китайском рынке за 1,6 млн руб. можно взять кроссовер в электрическом или гибридном варианте. Электрокар на аккумуляторах проезжает до 635 километров. Гибрид способен преодолеть без дозаправки 1310 км. Скоро Xpeng появится и в России, правда, с более дорогими моделями. Речь идет об электрических кроссоверах G6 и G9.

Марку Volga стали продавать в интернете

Марку Volga начали продавать на платформе «СберАвто». Теперь через этот сервис можно купить все три модели бренда – кроссоверы K50 и K40 плюс седан C50. На каждую из них распространяется скидка. Сделка осуществляется удаленно: сначала выбираешь модель и комплектацию, оформляешь заказ. Затем забираешь машину в дилерском центре.

Не всё электросамокатчикам масленица

Минтранс собирается испортить вольготную жизнь электросамокатчикам. Ведомство подготовило масштабные поправки к ПДД. Электросамокаты и электровелосипеды с двигателями мощностью от 250 Вт до 4 кВт предложено приравнять к мопедам. Для управления ими потребуется водительское удостоверение категории М. Обычными велосипедами будут считаться только модели без электромотора, а к средствам индивидуальной мобильности отнесут электротранспорт мощностью от 100 до 250 Вт со скоростью до 25 км/ч.

Бестселлеры вторичного рынка

Сайт www.zr.ru назвал самые ликвидные автомобили вторичного рынка. Главный критерий — средний срок продажи, то есть за сколько дней «уходит» выставленный на продажу автомобиль. На площадке auto.ru лидирует Nissan Terrano. Эта модель продавалась в среднем за 30 дней. Второе место – у Renault Sandero (37 дней). Третье поделили Lada XRAY и Renault Duster (41 день).

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