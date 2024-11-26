Названы самые надежные семейные кроссоверы с пробегом

Whatcar составил топ-5 лучших подержанных семейных кроссоверов

Эксперты британского издания Whatcar составили рейтинг самых выносливых подержанных семейных кроссоверов. Чтобы попасть в список, автомобиль должен соответствовать основные критериям, таким как надежность, комфортный и просторный салон, эффективность, разумные расходы на содержание. На местном рынке машина должна стоить не больше £15 тыс. (около 2 млн руб.).

Skoda Karoq

Большинство моделей, попавших в рейтинг, продаются и на российском рынке.

Так, подержанный Skoda Karoq 2021 г. в. с пробегом до 100 тысяч километров стоит от 2,2 млн до 2,7 млн рублей. Далее следует премиальный паркетник BMW X1. Экземпляр с пробегом меньше 100 000 км будет стоить свыше 3 млн рублей.

На третьей строчке Volkswagen Tiguan. Самыми надежными эксперты считают кроссоверы с 2-литровым дизельным двигателем, которые в РФ продаются очень редко. Такую машину 2018 г. в. с пробегом 89 тыс. км один из автосалонов продает за 3,2 млн рублей.

Volkswagen Tiguan

На четвертом месте Mazda CX-5, самым надежным эксперты считают вариант с 2-литровым бензиновым мотором. Такой кроссовер 2019 г. в. с пробегом 102 тыс. км стоит на одном из классифайдов 2 840 000 рублей.

На пятой строчке кроссовер Kia Sportage. Машина 2018 г. в. с пробегом менее 100 тысяч км стоит около 2,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

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Источник: Autonews