Эти новые кроссоверы стоимостью до ₽2 млн все еще есть в продаже: лучшие модели

ТОП-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей

Несмотря на то, что цены на машины в России регулярно растут, на рынке еще можно найти новый кроссовер дешевле 2 млн рублей.

Chery Tiggo 4 Pro

Одним из самых дешевых кроссоверов в России сейчас является Chery Tiggo 4 Pro. Его рекомендованная розничная стоимость начинается от 1 920 000 рублей, но при этом некоторые дилеры продают его со скидками за 1 600 000 и даже 1 200 000 рублей. За столько предлагается автомобиль с 1,5-литровым 113-сильным бензиновым мотором, МКП, камерой заднего вида с парктрониками, кондиционером и круиз-контролем.

Кроссовер Москвич 3, как следует из прайс-листа на официальном сайте марки, стоит от 1 700 000 рублей за базовую версию с МКП. Но в салонах машина стоит дороже. Так, столичный дилерский центр продает такой автомобиль за 1 850 000 рублей, объясняя повышение стоимости рекомендованной установкой дополнительного оборудования. Такой автомобиль с АКП будет стоить от 1 920 000 рублей.

Кроссовер Jetour X50 в начальной версии Comfort с механикой официально стоит от 1 990 000 рублей, но у столичных дилеров модель можно найти за 1 899 000 рублей. Уже в базовой комплектации у автомобиля есть климат-контроль, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

Jetour X50

Китайский кроссовер SWM G01, производство которого наладили в Калининграде, в версии Optimum стоит 1 900 000 рублей, тогда как его официальная розничная цена выше – 2 494 400 рублей. С дисконтом продают автомобиль 2023 г. в. с 1,5-литровым 139-сильным бензиновым двигателем и 7-ступенчатым роботом.

На китайский Haval Jolion тульской сборки официально цены начинаются от 1 999 999 рублей. Столько стоит версия с 1,5-литровым двигателем и МКП.

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Источник: Autonews