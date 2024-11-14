Названы лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами

В топ самых надежных бюджетных иномарок вошли Solaris HS и Geely Emgrand

С уходом из России многих мировых автокомпаний найти доступные и надежные седаны в стране стало сложнее. Но все же некоторые модели по-прежнему отличаются простотой, надежностью и дешевизной обслуживания. Эксперты autonews.ru составили перечень самых доступных седанов с атмосферниками.

Changan Alsvin

Лидирует Changan Alsvin с 1,5-литровым мотором мощностью 98 л.с. и роботом. У этого авто много опций, которые отвечают за комфорт и безопасность. Цена стартует от 1,83 млн рублей.

Далее следует Jetta VA3 по цене от 1,928 млн рублей. Под капотом этой машины установлен мотор на 1,5 л мощностью 110 л.с., классическая АКП. Этот автомобиль представляет собой китайскую бюджетную версию популярного Volkswagen Polo.

На третьем месте Geely Emgrand, оснащенный 122-сильным мотором и МКП по цене от 2,11 млн рублей. Четвертое место за седаном MG 5 с ДВС на 114 л.с. и вариатором за 2,16 млн рублей.

Geely Emgrand

Далее следует Solaris HS. Он поставляется с двумя атмосферниками на выбор: на 100 и 123 л.с. соответственно. Цена варьируется от 2,02 млн до 2,47 млн рублей. Также в перечень попал BAIC U5 Plus с мотором мощностью 105 л.с., с 5-ступенчатой МКП или вариатором. Стоимость седана составляет 2,04 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews