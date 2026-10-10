АВТОВАЗ снизил цены на все модели

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

На неделе АВТОВАЗ объявил о спецпредложениях на покупку новых автомобилей Lada в официальных дилерских центрах. Условия распространяются на весь модельный ряд и включают выгоды при использовании трейд-ин, покупке в кредит и лизинг. В октябре Lada Granta можно приобрести от 780 000 руб., Niva Travel – от 1 319 000 руб., Largus – от 1 417 000 руб., Vesta – от 1 478 000 руб., Aura – от 1 945 000 руб. Стоимость действительна на автомобили 2026 года выпуска.

Все модели УАЗа подорожали на 80 000 рублей

Ульяновский автозавод повысил цены на весь модельный ряд 2026 года. Каждая комплектация подорожала ровно на 80 000 руб. «Патриот» с механикой стоит теперь 2 005 000 руб., «Пикап» — 2 030 000 руб., базовый «Хантер» — 1 800 000 руб., а его версия «Экспедиция» — 2 115 000 руб. «Буханка» подорожала до 1 720 000 руб., экспедиционная модификация — до 2 020 000 руб. Бортовые «Профи» оценили в 2 070 000 руб., минимальная цена фургона — 2 240 000 руб.

Большинство россиян не могут купить новый автомобиль

Позволить себе автомобиль прямо из салона может далеко не каждый житель нашей страны. Большинство, а точнее 80-85% россиян, этого сделать не могут, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Новый автомобиль должен стоить 4-6 месячных доходов семьи. Лучше 3-4. Если в семье два человека работают и получают 200 000 руб., то их автомобиль должен стоить не дороже 800 000. Но новых автомобилей по таким ценам практически нет.

Автомобили шпионят за водителями

Современные автомобили, подключаясь к интернету, запоминают поездки и собирают данные как о техническом состоянии, так и о действиях водителя. Насколько быстро он ездит, какие магазины посещает, какую музыку любит, сколько топлива заливает, даже то, где он предпочитает обедать и сколько весит. Собираемые сведения перепродаются заинтересованным покупателям. Среди них банки, страховые компании и аналитические агентства. Кто наиболее преуспел, шпионя за владельцами? Лидирует Tesla Model 3, за ней следуют Cadillac Lyric, Chevrolet Blazer, Luicid Air, Honda Prologue и Volvo C40. А стучат ли машины, продаваемые в России, на своих водителей?

Увеличение ресурса ДВС с моторными маслами LIQUI MOLY

Пробки, рваная городская езда, жара, холода снижают ресурс любого мотора. Есть ли способ защитить свой ДВС от вредоносных воздействий? Объясняет представитель компании «Аллея групп» – старейший дистрибьютор бренда Liqui Moly в России.

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Качественная продукция от бренда FELIX

Разборка деньги бережет! Промокод RAZBORKA дает скидку 20% на всю продукцию бренда FELIX в официальном магазине производителя на OZON.

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Защита от некачественного топлива с помощью продукции LAVR

Защищаем мотор от некачественного топлива с автохимией LAVR. Напомним, что LAVR – бессменный победитель премии потребительского доверия Бренд года «За рулем» в номинации «Автохимия». Кстати, в этом году вы тоже можете проголосовать за компанию по ссылке.

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