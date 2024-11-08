АВТОВАЗ обновит несколько моделей
АВТОВАЗ больше не выпускает некоторые комплектации автомобилей Niva Travel, Lada Largus и Lada Niva Legend.
Это следует из обновленных прайс-листов. Статус «не производится» имеют такие модификации, как Lada Largus Classic Plus 1.6 л (90 л. с.), 5МТ; Lada Niva Travel в исполнениях Comfort Off-road’24, Luxe’24 и KHL’24; Lada Niva Legend во всех исполнениях.
Издание «Лада.онлайн» пишет, что это связано с изменением комплектаций всех перечисленных моделей.
«И по Ниве, и по Ларгусу грядет обновление комплектаций. Объявим позднее», – рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.
Что изменится в комплектациях указанных моделей, пока не уточняется.
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Источник: Лада.онлайн