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7-местный гибридный кроссовер подешевел более чем на полмиллиона: известна цена

В России одна из версий кроссовера Evolute i-Space подешевела на ₽761 000

В России резко подешевел 7-местный гибридный кроссовер Evolute i-Space. Этот автомобиль производят на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Его цены остались прежними, но появившаяся прямая скидка отныне позволяет купить его более чем на полмиллиона рублей дешевле, следует из мониторинга прайс-листов Evolute.

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Evolute i-Space
Evolute i-Space

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Так, благодаря прямой скидке базовую версию «Комфорт» теперь можно купить на 761 тысячу рублей дешевле, а в топовой версии «Премиум» этот скидка равна 561 тысяче рублей. В итоге кроссовер будет стоить 2 499 000 и 2 899 000 рублей соответственно.

В качестве силовой установки в Evolute i-Space выступает последовательный гибрид, объединяющий в себе установленный на передней оси электромотор мощностью 178 л.с. (300 Нм) и тяговую батарею емкостью 17,52 кВт*ч, которую подзаряжает 1,5-литровый 110-сильный бензиновый атмосферник. Общая мощность системы равна 287 л.с. и 435 Нм крутящего момента.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

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Источник: Evolute

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Ушакова Ирина
Фото:Evolute
Количество просмотров 6
31.10.2024
Фото:Evolute
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