Рассекречен срок запуска гибрида Lada Azimut 4WD
Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».
Гибридный Lada Azimut пойдет в производство в 2028 году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Кроссовер будет полноприводным. Мощность двигателей — 500 л.с., разгон до «сотни» — 6,5 с, запас хода — 1000 км.
Электричество атакует!
Количество проданных гибридов и «электричек» за неделю достигло 10%.
Полноприводный Jeland J6
О внедорожных способностях нового кроссовера рассказывает главред «За рулем» Максим Кадаков.
Esteo помогает тиграм!
Автомарка Esteo стала сотрудничать с Центром Амурского тигра. Цель — поддержать изучение и сохранение популяции редкого животного.
Автомобили экзотических стран
«Разборка недели» нашла автопроизводителей в Арабских Эмиратах, Гане, Кении, Вьетнаме, Израиле…
Читаем октябрьский номер «За рулем»
Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков рассказывает о наиболее интересных материалах.
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