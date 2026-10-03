Рассекречен срок запуска гибрида Lada Azimut 4WD

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Гибридный Lada Azimut пойдет в производство в 2028 году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Кроссовер будет полноприводным. Мощность двигателей — 500 л.с., разгон до «сотни» — 6,5 с, запас хода — 1000 км.

Электричество атакует!

Количество проданных гибридов и «электричек» за неделю достигло 10%.

Полноприводный Jeland J6

О внедорожных способностях нового кроссовера рассказывает главред «За рулем» Максим Кадаков.

Esteo помогает тиграм!

Автомарка Esteo стала сотрудничать с Центром Амурского тигра. Цель — поддержать изучение и сохранение популяции редкого животного.

Автомобили экзотических стран

«Разборка недели» нашла автопроизводителей в Арабских Эмиратах, Гане, Кении, Вьетнаме, Израиле…

Читаем октябрьский номер «За рулем»

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков рассказывает о наиболее интересных материалах.