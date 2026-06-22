Масло-«нулевка» круглый год — проверили, как справляется

Зимой моторные масла с обозначением класса вязкости 0W имеют очевидные преимущества перед 5W. А хороша ли «нулевка» для всесезонной эксплуатации?

В первой части класса вязкости моторного масла зашифрованы его свойства при низких температурах. Если из указанного на канистре значения вычесть 35, мы получим минимальную температуру гарантированного запуска двигателя (при условии, что он исправен, разумеется). Минимальная температура прокачиваемости по системе смазки двигателя еще на 5 ̊С ниже. Получается, что масло класса 5W обеспечивает уверенный запуск до –30 ̊С, «нулевка» – до –35 ̊С.

Разницу между ними мы проверили год назад в рамках стендовых испытаний в специализированной лаборатории. Результаты стендовых испытаний опровергли традиционный миф о «нулевке» как продукте для зимнего использования. Стендовые испытания показали – масло класса вязкости 0W в горячем работающем двигателе защищает детали так же хорошо, как и масло более высокого класса, разумеется, при одинаковом высокотемпературном классе.

Настала очередь проверить – так ли хороша «нулевка» в реальных условиях эксплуатации.

Зачем? С той же целью – развенчать устоявшийся миф, что «нулевка» хороша исключительно в морозы, а при высоких рабочих температурах «выгорает», становится слишком жидкой и не обеспечивает должную защиту пар трения. Посмотрим на «нулевку» в режиме всесезонного использования. Поэтому новые испытания мы запустили весной, при устойчивой плюсовой (а порой – откровенно жаркой) погоде.

Для чистоты эксперимента мы опять взяли те же моторные масла, что и для первого стендового испытания, – линейку масел Rolf Ultra – полную синтетику из газа PAO и GTL.

Производители многих современных автомобилей настоятельно рекомендуют заливать в двигатели масла класса 0W и даже прописывают их безальтернативно. У некоторых возникает сомнение: надежно ли «нулевка» защищает мотор в плюсовые температуры? Ведь суммарное время его работы в прогретом состоянии и под нагрузкой куда больше, чем при зимних холодных пусках.

Условия эксперимента

Именно поэтому мы запустили эксперимент. Взяли моторные масла Rolf Ultra одинаковых классов ACEA A7/B7 и API SP, но разного класса вязкости – 0W‑30 и 5W‑30. То есть отличающиеся исключительно низкотемпературными характеристиками. Толщина масляной пленки на деталях двигателя при рабочих температурах одинаковая: масла принадлежат к одному 30-му высокотемпературному классу вязкости.

Масла залили в двигатели автомобилей такси. Выбрали современных «китайцев» с турбомоторами 1.5: Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Всего шесть машин. В три залили «нулевку», в три – «пятерку».

В лабораторию сдаем и колбу с маслом из канистры. Его исследование показывает соответствие заявленным производителем характеристикам.

Регламент испытаний обкатан за несколько лет аналогичных тестов. Сливаем старое масло, на котором машины ездили до эксперимента, и отправляем его на анализ в независимую лабораторию МИЦ ГСМ. По состоянию масла убеждаемся, что моторы исправны (кстати, к вопросу о китайском качестве: прошли они от 110 тысяч до 170 тысяч км и не вскрывались), их состояние не повлияет на последующие результаты.

Меняем масляный фильтр, заливаем тестовое масло и даем двигателю поработать полчаса. Сделав таким способом промывку, снова меняем фильтр с маслом. И автомобиль отправляется наматывать километры в режиме такси.

Пробы в процессе эксплуатации берем с помощью специального оборудования, обеспечивающего необходимую чистоту масла.

Проб масла из каждой машины берем четыре. Первую – из картера сразу после замены. Свежее масло уже смешалось с остатками старого, и мы видим реальную исходную картину в части его состава. Именно от нее и будем отталкиваться, а не от пробы непосредственно из канистры. Затем – три пробы на пробегах в 7, 10 и 12 тысяч км. Они показывают старение моторного масла в динамике.

Состав пакета присадок моторных масел (проба нового масла из канистры)

Он практически идентичен и характерен для сортов с базовым маслом из природного газа (GTL) и с PAO, которое отличается особой чистотой. Однако у масла 0W‑30 в составе доля базового масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) больше, что обеспечивает лучшие характеристики.

Что лучше: ноль или пять? Наш второй эксперимент подтвердил, что в условиях реальной эксплуатации «нулевки» побеждают безоговорочно! На прогретом моторе и при повышенных температурах вязкость масла 0W такая же, как и у 5W, а большая доля синтетических базовых масел (таких как PAO) в составе 0W гарантирует лучшую устойчивость к окислению, что очень важно при высоких температурах. И даже тем, кто эксплуатирует автомобиль в южных регионах, абсолютно точно не стоит бояться применения «нулевок». Поскольку, помимо отличной защиты в разогретом двигателе, «нулевки» явно лучше защищают двигатель при холодном пуске.

Результаты испытаний

Масла Rolf Ultra спецификации ACEA A7/B7 и API SP обоих классов вязкости подтвердили полное соответствие заявленным стандартам и из канистры, и после заливки в двигатели и смешивания с остатками старых масел.

Никаких отклонений не показали и результаты исследования после пробегов в 7, 10 и 12 тысяч км. Даже на финише нашего теста и «нулевка», и «пятерка» остались в пределах допусков для своей категории. Их старение идет медленно. Судя по показанной динамике, они способны отработать и 15 тысяч км, и даже более.

А большего межсервисного интервала ни у кого и нет. Для подавляющего большинства китайских моделей, представленных сегодня на российском рынке, межсервисный пробег составляет 10 тысяч км. Это означает, что при использовании моторного масла Rolf Ultra ACEA A7/B7, API SP необходимости в «перестраховочной» промежуточной замене масла нет.

Но вернемся к мифу о том, что «нулевка» не способна качественно защищать двигатель при высоких температурах. Раньше, когда компоненты масел были менее совершенными, такое опасение было оправданным. Сегодня в премиальных маслах используются базовые масла с очень высоким индексом вязкости и загустители, устойчивые к деструкции при высоких нагрузках.

Сведенные в таблицы результаты показывают: в моторном масле 0W по итогам испытаний оказалось меньше продуктов износа. А это прямое отражение того, насколько интенсивно изнашивается двигатель. Отметим и больший запас между щелочным и кислотным числом. То есть – больший остаточный ресурс даже после пробега в 12 тысяч км.

Проблема стала неактуальной. «Нулевка» и в разогретом состоянии защищает двигатель лучше, чем «пятерка». Можно смело использовать ее как всесезонное масло. Двигателю будет только лучше.

Ключевые параметры моторного масла в начале и конце ресурсного теста (проба масла из картера)

Оба сорта на финише после 12 тысяч км еще имеют запас по ресурсу. В масле классом вязкости 0W меньше продуктов износа: прироста содержания алюминия к концу тестового пробега нет, а железа меньше, чем в масле 5W. Лучше у «нулевки» и антиокислительные свойства – их индикатором выступает снижение щелочного числа, допускается падение не более чем на 50% от изначального. Здесь мы видим, что масла 0W оказались более устойчивыми к окислению. Кроме того, более стабильной оказалась и кинематическая вязкость при 100 0C.