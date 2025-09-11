Ноль или пять: какое масло залить, чтобы защитить двигатель от износа зимой и летом

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

За последние несколько лет мы экспериментально развенчали несколько мифов, связанных с моторным маслом. Доказали, что на нашем рынке есть моторные масла, которые не уступают маслам ушедших международных лидеров. Продемонстрировали, что за 15 тысяч км хорошее масло не утрачивает свои свойства, а потому можно уверенно проезжать предписанный межсервисный пробег без дополнительной замены. Но есть еще один устойчивый стереотип.

Первое число в классе вязкости моторного масла показывает его низкотемпературные свойства. Если по-простому: отняв от него 35, получим минимальную температуру гарантированного запуска исправного двигателя. Таким образом, на качественном масле 5W мотор запустится до –30 °С, на 0W – до –35 °С.

Казалось бы, всё очевидно: если живешь не на теплом юге, выбирай «нулевку». Она загустевает позже, быстрее расходится по каналам смазки двигателя и, следовательно, снижает износ при холодных пусках.

Но многие считают, что масло 0W при высоких температурах становится очень «жидким» и не образует достаточную пленку на трущихся поверхностях, чтобы надежно защитить детали двигателя от износа. Еще одно поверье, связанное с «нулевкой», заключается в том, что оно активнее угорает, требует доливки и может привести к течам сальников и уплотнений в старых моторах. А так как общее время работы моторного масла в горячем состоянии и под нагрузкой куда больше, чем на зимних прогревах, многие выбирают именно масло 5W.

За ходом теста наблюдают непрерывно. На монитор выводятся все параметры работы. Отдельная камера направлена непосредственно на моторный стенд.

Когда компоненты масла были менее совершенными, опасение было оправданным. Раньше производители использовали минеральные базовые масла с низким индексом вязкости. Для повышения индекса вязкости приходилось добавлять в масло много загустителя, который разрушался при воздействии высоких температур и служил причиной отложений и быстрой потери ресурса.

Сегодня существуют полностью синтетические базовые масла с очень высоким индексом вязкости, такие как GTL (на основе природного газа) и PAO (полиальфаолефинами) и загустители, устойчивые к деструкции при высоких нагрузках. Поэтому современные «нулевки» стали прекрасным всесезонным продуктом.

В теории – всё гладко. Стоит проверить это на практике.

Возьмем для испытаний два моторных масла из линейки Rolf Ultra. Выбор пал на эти масла, потому что производитель использует те самые современные компоненты – базовые масла, синтезированные из газа, с содержанием PAO с очень высоким индексом вязкости и звездчатым загустителем пятого поколения.

Как испытывали

Класс качества у обоих тестируемых масел Rolf Ultra один и тот же – API SP, ACEA A3/B4. Но вязкость разная: 0W‑40 и 5W‑40.

Чтобы получить точные данные, мы обратились в специализированную лабораторию Цельсий-Проф. Ее специалисты провели два цикла испытаний – «холодные» и «горячие».

Испытания моторного масла проводились на восьмиклапанном двигателе ВАЗ объемом 1,6 л.

Холодные нужны, чтобы показать различия в поведении масел в момент пуска и прогрева двигателя. Горячие – для проверки характеристик при рабочих температурах и экстремальных нагрузках. В обоих применяются стенды на базе вазовских восьмиклапанных двигателей 1.6.

Низкотемпературные испытания проводят в климатической камере. Производится имитация запуска двигателя – мотор реально не запускается. На стартер подается напряжение, валы и поршни начинают двигаться, масло расходится по системе смазки.

Второй мотор установлен в климатической камере объемом 245 м³. В ней может поддерживаться температура от –60 °С до +80 °С.

Для снятия данных устанавливают два датчика давления масла. Один – на месте штатного масляного фильтра, на входе в блок цилиндров. Второй располагается в головке блока цилиндров, в дальней точке системы смазки. Измеряется время, за которое давление достигает 0,08 МПа. С этой отметки смазывающая способность приходит в норму. Чем быстрее достигается необходимое давление, тем быстрее обеспечивается защита двигателя после пуска.

Вторым критерием оценки выступает сила тока в электрической цепи стартера в тот момент, когда давление масла стабилизируется. Чем этот показатель меньше, тем легче прокручивается двигатель в момент пуска. Напряжение на стартер подается через стабилизатор, защищающий от перепадов. Поэтому характеристики пуска всегда одинаковые – эффект подсевшего аккумулятора исключен.

Испытания проводятся в диапазоне от +20 °С до –40 °С. Причем это температура не окружающего воздуха, а деталей двигателя и масла в картере. Для ее достижения мотор выстаивается при заданной температуре в течение восьми часов. Как и в реальной эксплуатации: после стоянки на сильном морозе в течение ночи или рабочего дня масло в вашей машине остынет до уровня окружающего воздуха.

Высокотемпературный тест – это 24 часа работы двигателя с высокой нагрузкой. При 3600 об/мин антифриз на выходе из мотора прогрет до 123 °С, а моторное масло – примерно до 140 °С. Цикл имитирует продолжительное движение летом на магистральной скорости. Двигатель также установлен стационарно на стенде, но, в отличие от «холодного» теста, работает по-настоящему.

Происходит замер давления масла в системе смазки при различных температурах. Мы хотим определить, на сколько падает вязкость обоих масел при повышении температуры и как это сказывается на давлении в системе смазки.

В ресурсных тестах масло отхаживает в реальной эксплуатации по 12–15 тысяч км. Сейчас оно работало небольшой период. Поэтому нет смысла оценивать содержание металлов в пробах масла, которые являются индикаторами износа деталей двигателя.

Однако пробы, взятые до начала и после окончания «горячего» и «холодного» циклов, мы передаем на анализ в лабораторию МИЦ ГСМ. Ключевые параметры остались в допусках: кинематическая вязкость при 40 °С и 100 °С, индекс вязкости, кислотное и щелочное число.

Результаты и выводы

При имитации холодного пуска благодаря меньшей вязкости моторного масла 0W‑40 стартеру приходится заметно легче, чем при залитом 5W‑40. Разница в силе тока достигает 27% (график 1). Это гарантия того, что двигатель запустится даже при слабом аккумуляторе. Отметим, что разница в пользу «нулевки» есть даже при плюсовой температуре.

Испытания на прокачиваемость показали, что при температуре до –10 °С время появления моторного масла в контрольных точках двигателя сопоставимо.

По мере понижения температуры разница между классами вязкости 0W и 5W увеличивается. На последней отметке –40 °С время достижения полного смазывания у «нулевки» – 14,7 с, у «пятерки» – 19,1 с. (график 2). Разница составляет 4,4 с. Это то, насколько быстрее «нулевка» обеспечивает полное смазывание и тем самым снижает износ двигателя.

Выходит, двигателю легче запуститься на «нулевке» даже при плюсовой температуре. До температуры –10 °С оба масла достигают пар трения одинаково. При понижении температуры преимущества «нулевки» становятся очевиднее, и чем ниже температура, тем заметнее разница.

«Горячий» тест показал, что вязкость обоих масел (график 3) и давление в масляной магистрали (график 4) при температурах от 60 °С до 150 °С практически не отличается.

Результаты подтверждают одинаковый уровень защиты двигателя при высоких температурах у масел обоих классов вязкости. Это говорит о том, что толщина масляной пленки и текучесть масел обоих классов вязкости сопоставимы.

Что лучше: ноль или пять?

«Нулевки» в этом тесте побеждают безоговорочно! И даже тем, кто эксплуатирует автомобиль в южных регионах, не стоит бояться заливать эти масла. На прогретом моторе и при повышенных температурах вязкость масла 0W‑40 такая же, как и у 5W‑40, а большая доля синтетических базовых масел (таких как PAO) в составе 0W гарантирует лучшую устойчивость к окислению, что важно при высоких температурах.

При запусках в мороз масло 0W‑40 быстрее начинает полноценно работать и лучше защищает двигатель, чем 5W‑40. И не хуже проявляет себя при высоких температурах и серьезных нагрузках. Жителям регионов с настоящей зимой экономить несколько сотен рублей на одной замене масла точно не стоит.

Помимо отличной защиты при высоких температурах, «нулевки» явно лучше защищают мотор при холодном пуске. Поэтому можно смело рекомендовать использовать масла с «нижней» вязкостью 0W в любое время года.