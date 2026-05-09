Личный опыт управления танком Т-34

Авторынок снова на подъеме

Авторынок России снова растет. Лидер — Lada (27% рынка). В топ-5 также вошли Haval, Tenet, Geely и Belgee. В апреле продано 117,5 тысячи новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. И второй месяц подряд рынок преодолевает отметку в 100 тысяч единиц. Что это значит для нас, покупателей? А это значит, что спрос стабилизировался, скидки на новые автомобили сокращаются. Склады больше не переполнены, и стимулировать спрос нет необходимости.

Зеркальный ответ Казахстана

Казахстан с начала мая вводит зеркальные меры по утильсбору. Приказ, подписанный еще 3 апреля, вступил в силу через 30 дней после публикации, то есть в первые дни мая. Для машин из России и Белоруссии вводится повышающий коэффициент ×2 к базовой ставке. Например, утильсбор на Гранту вырастет почти в 40 раз. Это не запрет, но экономически делает ввоз российских автомобилей в Казахстан невыгодным.

Volga: считаные метры до старта

Возрожденная марка Volga получила «зеленый свет» на новую модель. В начале мая оформлено ОТТС на кроссовер K40 — третью модель в линейке. Официальных цен пока нет, но эксперты предрекают стоимость в диапазоне 2,8–3,5 млн рублей.

Легендарный танк Т-34

Решение о выпуске танка Т-34 приняли в марте 1940 года. Из Харькова, чтобы провести последний этап испытаний, танки погнали в столицу… своим ходом. После показа высшему руководству страны и испытаний на полигоне в подмосковной Кубинке машины вновь самостоятельно ушли на «паровозостроительный». Общий пробег составил 2800 километров.

Серийное производство с 76-миллиметровой пушкой, дизелем мощностью 500 л.с. и 4-ступенчатой КП начали в сороковом в Харькове. С 1941 года машины строили также в Сталинграде и Горьком, с 1942 года – в Нижнем Тагиле, Омске, Челябинске, Свердловске. С 1941 по 1942-й построили 120 танк с бензиновым карбюраторным двигателем М-17. С 1942 года на Т-34 ставили 5-ступенчатые КП. С 1943 года освоили Т-34-85 с пушкой 85-мм и экипажем из пяти человек.

Новая философия от ESTEO

Новый премиальный автомобильный бренд, получивший имя ESTEO, появился в результате стратегического альянса холдинга «АГР» и компании Defetoo. Название сложили из латинских корней: est (существовать) и eo (путь). При этом каждая буква в слове ESTEO символизирует один из ключевых принципов марки – Эстетика (Esthetics), Статус (Status), Технологии (Technologies), Эмоции (Emotions), Опережение (Outrun). В слогане «ESTEO. Искусство жить» заложена идея превращения обыденных поездок в нечто большее, чем просто перемещение из точки А в точку Б. Речь идет о создании особого пространства, где эстетика интерьера соседствует с технологическими новациями. По сути, бренд стремится превратить каждую минуту в салоне в эксклюзивный опыт, лишенный рутины.

