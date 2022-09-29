Сколько проживет масло: ресурсный тест «За рулем»

Подводим итоги уникального испытания моторных масел: 5 сортов «синтетики», 15 машин, 12 000 км по жаре в режиме такси. Выводы — интересные!

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Затеять ресурсный тест моторных масел мы решили понятно почему — сейчас самое время! Уходят (дорожают, становятся дефицитом — нужное подчеркнуть) привычные большинству автомобилистов бренды. Множатся подделки. При этом компания Castrol отключила на российском сайте проверку подлинности канистр. С августа аналогичный сервис не работает и у бренда Shell, но эта компания хотя бы официально ушла из России. Так или иначе, это идеальный подарок производителям контрафакта!

Переход на другие марки масел для многих сродни чтению на незнакомом языке: все буквы вроде знакомые, но что за ними скрывается в реальности?

Мы приобрели пять сортов синтетических моторных масел вязкостью 5W‑30 с классом качества А3/B4 по ACEA. Это Castrol Magnatec (5200 рублей за 4 л на момент покупки в середине июля), Motul 8100 X‑cess (5800 рублей), Total 9000 Energy (6672 рубля), Shell Helix HX8 (4430 рублей) — и в эту компанию мы добавили пока не сильно раскрученное, но гораздо более доступное масло Rolf GT (1815 рублей).

Что и как испытывали

Чтобы провести испытания в реальных дорожных условиях и обеспечить примерно одинаковые условия работы для каждого масла, мы обратились за помощью в один из крупных таксопарков Москвы. У них есть разные машины — от Рапидов и Солярисов до Камри. Условия работы машин схожи — городская эксплуатация, мегаполис. И — гарантированный большой пробег за короткий срок.

Для наших испытаний мы выбрали Октавии с одним из наиболее популярных в России моторов — 110‑сильным атмосферником 1.6 MPI. Все машины — с пробегом от 210 до 267 тысяч км. Все исправны и пребывают в нормальном рабочем состоянии.

Для наших испытаний мы подобрали одинаковые Октавии: рестайлинговый кузов А7 одного года выпуска, мотор 1.6 MPI, автоматическая коробка передач, защита силового агрегата (она влияет на охлаждение моторного отсека).

Конечно, все водители — разные. И стиль езды немного отличается, и графики работы. Большинство работает традиционно, днем по Москве. Но кто-то предпочитает ездить ночью или по области, с включенным кондиционером или с открытым окном. Всё это дает отличия по количеству пробок (средней скорости движения) и температурному режиму двигателя.

Чтобы исключить влияние таких отклонений на результаты эксперимента, мы взяли не пять машин (по количеству сортов масла), а пятнадцать! То есть, масло каждого сорта залили в три автомобиля , что даст более репрезентативную выборку. Забегая вперед, скажем: подход себя полностью оправдал. По разным причинам две машины не успели намотать запланированные 12 тысяч км, и их подстраховали другие.

По наблюдениям таксопарка, мотор 1.6 MPI порой начинает просить долива масла с первых километров. Попали такие и в нашу выборку. Так, по одной из трех машин, где работали Total и Shell, потребовали более 1 л. Но четыре других жгли масло в допустимых пределах.

На старт!

Первым делом сдаем на экспертизу в московскую лабораторию МИЦ ГСМ купленные масла. Ее специалисты как раз разработали новую программу масштабного исследования. Условное ее название — «подтверждение соответствия». Всесторонний физико-химический анализ показывает, соответствует ли масло заявленным на этикетке параметрам. И даже больше: раскрывает состав пакета присадок к базовому маслу. Серьезность подхода показывает необходимый для анализа объем масла. Если для стандартного исследования состояния масла из двигателя достаточно всего по 100–150 мл, то на новую программу требуется сдать 2,6 литра масла!

Перед началом эксперимента мы запаслись оборудованием для правильного забора масла. Колба вкручивается в нижнюю часть ручного насоса. После заполнения на нее клеится стикер, номер с которого указывается в бумажной сопроводительной форме с параметрами пробы (дата и способ забора, тип агрегата, сорт и наработка масла). Мягкая трубка вставляется сверху и зажимается эластичной прокладкой, создавая необходимый для откачки вакуум. Срез на конце, который опускается в картер, должен быть диагональным, чтобы закачка масла шла сбоку. Если сделать ровный, есть риск засосать скопившиеся на самом дне загрязнения. Стандартный диаметр трубки — 6 мм. Такая трубка идеально входит в отверстие для масляного щупа двигателя 1.6 MPI тестовых Октавий. А вот тренировка перед самой первой пробой на редакционной Весте у меня не сложилась. Направляющая щупа оказалась узкой: для Весты нужна трубка диаметром 4 мм.

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Мы закупили масло в достаточном объеме. И хорошо подготовились к процессу замены «того, что было» на купленное нами масло. Замену в моторах провели с промежуточной промывкой — чтобы минимизировать примеси старого масла, которое использовали в таксопарке. Специальная химия в данном случае не годится, она может дать «наводку» на результаты. Поэтому поступили банально: купили еще по канистре каждого тестового масла, залили в мотор, дали поработать полчаса — и слили. И только после этого залили уже тестовые масла.

Более того, мы взяли на анализ и слитое из Октавий масло — то, на котором таксисты ездили до нашего к ним визита. Вам наверняка будет интересно: в таксопарке используют отечественное масло вязкостью 10W‑40. Причем в какой-то момент перешли с синтетики на полусинтетику (купили впрок из имевшегося в наличии на фоне резкого роста цен), поэтому было невозможно определить, в каком моторе какое именно масло было залито. Вдобавок машины имели разный пробег на нем с момента последней замены.

Тем не менее, все пробы показали хорошее состояние двигателей . Существенных примесей металлов, свидетельствующих об идущем износе внутренних деталей, не обнаружили. И всего два анализа показали выход масла за допустимую границу кинематической вязкости. Максимум должен быть не больше 16,3 мм²/с, а оказался 16,6 и 16,9 мм²/с.

Пробники

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В процессе эксплуатации берем по три пробы каждого тестового масла — через 4000, 8000 и 12 000 км после заливки. С мечтой делать их все в один день, дежуря в таксопарке, пришлось распрощаться. У машин сразу пошел разброс по интенсивности наматывания километров. Пришлось ежедневно отслеживать все пробеги и ловить момент индивидуально. Зато получилось взять все пробы с минимальным разбросом от целевых рубежей.

И вот еще интересный момент. Большую часть откачиваний масла мы делали из горячих моторов. На приборной панели у всех стрелки температуры антифриза в правильном вертикальном положении. Однако жар под капотом разный — это понятно даже без всяких измерительных приборов. При одинаковой температуре на улице (этим летом не было ниже +28…+30 ºC) ждать остывания у одних приходилось 10 минут, а у других — по полчаса. Это к вопросу о неодинаковом режиме работы двигателей. Поспешишь откачать — и пластиковая бутылочка «свернется» от горячего масла. Всё равно будешь ждать, только вдобавок весь уделаешься выдавленным обратно маслом.

Если производитель делает качественное масло, оно отработает положенный срок в двигателе. Даже если это 15 тысяч км. Раскрученный или премиальный бренд здесь отнюдь не гарантия превосходящего качества. Зато нарваться на подделку шансов больше, а переплатите вообще гарантированно. Нам повезло: мы покупали масло в проверенных местах — и контрафакта не обнаружили.

ИТОГИ

Все ключевые параметры мы свели и графики и таблицы — и дали развернутые пояснения. А главных выводов два.

Современные масла способны отработать в моторе как минимум 10 000 км — и даже до 15 000 км. При интервале замены 7000–8000 км, как делают многие автомобилисты (и я в их числе) можно безболезненно переходить на сорта попроще и подешевле. Мы планируем проверить этот тезис, собрав в следующем тесте другую компанию моторных масел. Недорогое масло Rolf по результатам тестов оказалось не хуже раскрученных грандов. При этом в нем содержится очень богатый пакет присадок, по всей видимости, от тех же крупнейших поставщиков, которые обеспечивают ведущие мировые бренды.

Моторное масло Rolf, которое сейчас активно локализует свою линейку в России (как и Teboil, производство которого Лукойл планирует локализовать на заводе в Торжке), выглядит разумной альтернативой. И внушает оптимизм: без хороших масел европейского качества наш рынок не останется.

Контрафакт или нет?

Главный вывод, который вытекает из анализа масел до начала эксплу­атации: мы купили оригинальные продукты, не контрафакт. Все пять сортов соответствуют заявленным производителями характеристикам и укладываются в допуски. В таблицу сведен максимум показателей, которые позволяет получить физико-химический лабораторный анализ. Это означает, что оригинальные масла все-таки в продаже есть!

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Эксперты МИЦ ГСМ обратили наше внимание на показатели устойчивости к сдвигу. Это процент изменения кинематической вязкости после 30 высокотемпературных испытаний. Как видно, показатель лежит в пределах 1,85–5%. И после испытания ни один сорт не вышел за пределы допуска для свежего масла. Отличный результат!

Суть теста в следующем. Чтобы отлично работать при низких температурах, все современные масла имеют в основе базовые масла с низкой вязкостью. В жару есть риск превращения их в «воду», и необходимая защитная пленка на деталях двигателя держаться не будет. Дабы этого избежать, в базовое масло добавляют модификаторы вязкости, высокомолекулярные полимеры. Пока температура низкая, они находятся в «свернувшемся» состоянии. При высоких температурах масла их структура «расправляется», и вязкость увеличивается.

В ходе теста молекулы этих модификаторов многократно пропускают через топливную форсунку Bosch. Ее узкое сопло в сочетании с высоким давлением — серьезное испытание. Если структура молекулы выдерживает, после окончания теста показатели кинематической вязкости меняются несильно. Что и продемонстрировало наше испытание.

А что в присадках?

Пять строчек в таблице — это и есть состав пакета присадок к базовому маслу, обеспечивающий основные защитные свойства. Все наши масла — вязкости 5W‑30 класса А3/В4, но посмотрите, как отличается состав!

Выделяется Shell, у которого мало кальция (вдвое меньше, чем у других), но много магния (в несколько раз больше, чем у соперников). Точно утверждать не беремся, но такие показатели могут быть характерны для продуктов, базовое масло которых сделано из природного газа, который отличается особой чистотой. На это также может указывать отличный результат в тесте на прокачиваемость (графа MRV в таблице выше). Кроме того, состав помогает бороться с явлением, которое называется низкоскоростным преждевременным зажиганием. Оно свойственно современным двигателям с непосредственным впрыском топлива.

И еще: обратите внимание на схожесть пакетов у масел Motul и Total.

Сколько протянет масло

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График показывает изменение кинематической вязкости при 100 °С. Для масел тридцатой группы допустимый диапазон — от 9,3 до 12,5 мм2/с. За пределы этого диапазона по усредненному показателю для трех машин вышел только Castrol Magnatec. Плохо? На фоне соперников — похуже. Однако масло вывалилось в сороковую группу, которая для двигателя 1.6 MPI с распределенным впрыском тоже допустима.

Это важный момент для тех автомобилистов, кто предпочитает из экономии или в борьбе с масложором заливать сорт погуще, на пределе допустимого для мотора. Если он у вас выходит по характеристикам за интервал между заменами, то ближе к замене окажется, что вы ездите уже на неподходящем для двигателя масле. В нашем же случае мы залили 5W‑30 при разрешенных 5W‑40 и 10W‑40. Иными словами, даже при ухудшении показателей «тридцатки» масло остается в допустимых пределах для данного мотора.

И посмотрите на наклон линий тренда. Rolf, Total и похвально стабильный Motul (хотя с оговоркой: у него оказалось меньше проб для построения графика) по кинематической вязкости останутся в пределах нормы и к 15 тысячам км пробега. А это, напомним, были жесткие условия — режим такси в мегаполисе на 30‑градусной жаре.

На недорогом масле вполне можно проезжать стандартные 15 тысяч км между заменами! Это подтверждает точнейший анализ независимой лаборатории на поверенном оборудовании.

Отметим также больший, нежели у конкурентов, разброс результатов у масла Shell. Его линия тренда легла выше, и к пределу по вязкости оно подойдет примерно на 13 тысячах км. А жив ли мотор? Металл в моторном масле появляется как продукты износа трущихся частей. Если его много, вариантов два: или плохо работает сама смазка, или это уже особенность конкретного двигателя — возможно, из-за высокого износа. Именно второй фактор проявился в нашем тесте. У одной из машин максимальное содержание металла оказалось и на изначально слитом масле 10W‑40 (на нем таксомотор ездил до нашего теста), и на зачетном 5W‑30 в ходе теста.

В подробных таблицах, выданных нам лабораторией МИЦ ГСМ, расписаны все возможные химические элементы по отдельности. Такие подробности позволяют распознать, что именно начало изнашиваться в недрах мотора. Например, если появляется хром, это «звоночек» от колец, алюминий — скорее всего, от поршня.



Во всех тестовых автомобилях показатели содержания металлов оказались очень далеки от предельно допустимых — даже у того мотора, с которого мы начали рассказ. При максимуме в 70 ppm у нас только две пробы вышли за 20 ppm. Поэтому можем сказать, что и двигатели в хорошем состоянии, и сма зочные свойства масел на достойном уровне. Недорогой Rolf оказался практически лучшим по этому показателю. А с учетом того, что опередивший его Castrol не блеснул по кинематической вязкости, по совокупности двух графиков Rolf лидирует. Как стареет масло Изменение щелочного числа показывает остаток в масле компонентов, нейтрализующих образующиеся при сгорании топлива кислые вещества. Допускается снижение в процессе эксплуатации не ниже, чем до половины исходного показателя. На этом рубеже стоит уже менять масло.



Как видите, и этот график показывает безопасность для двигателя межсервисного пробега в 15 тысяч км. Rolf снизился за 12 тысяч км примерно с 9,5 мг КОН/г до 6 мг КОН/г при пределе около 4,75. Показатели Shell — уменьшение с 12 до 8 при лимите в 6. Запас имеется.

Очень характерно, что все пять линий тренда фактически параллельны: масла стареют с одинаковой интенсивностью. Это подтверждает тезис о том, что у современного, качественно изготовленного масла производитель не столь важен, и характеристики на разумных пробегах окажутся сопоставимыми. Линии Motul и Total практически совпали. Взгляните еще раз на таблицу с составом пакета присадок: они у этих брендов одинаковые.

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