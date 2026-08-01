Россиянам запретили хранить бензин в квартирах

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Штраф за хранение топлива в квартирах составляет от 5000 до 15 000 рублей для граждан, а для организаций может достигать 400 000 рублей.

Китайские автомобили лидируют на российском рынке

По данным «Автостата», сегодня у нас в стране зарегистрировано более 3 430 000 китайских машин, что составляет 7,2% от всех автомобилей на учете. Самая массовая китайская марка — Haval. На ее долю приходится около 20% всех регистраций. Второе место — у Chery, третье — Geely. В «пятерку» также вошли Changan и Livan.

На российском рынке дебютировал внедорожник Esteo V27

Силовой агрегат мощностью 449 л.с. обеспечивает машине разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Запас хода — более 890 км — открывает возможности для продолжительных путешествий. Интеллектуальный полный привод i-AWD анализирует дорожные условия, обеспечивая уверенное управление независимо от вида покрытия. Дорожный просвет — 220 мм. Автомобиль способен преодолевать брод до 600 мм. Объем багажника — свыше 1800 литров.

Юрист «Разборки недели» объясняет

Можно ли не брать с собой «бумажное» водительское удостоверение, используя дубликат документа в Госуслугах?

Еще шесть локализованных моделей пополнят список машин, которым разрешили работать в такси

Речь идет о Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6, сообщили в Минпромторге России. Все они собираются в нашей стране, поэтому имеют право работать в качестве официальных перевозчиков.