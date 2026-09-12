Поехали! Стартовал Суперкубок «ЗА РУЛЕМ»!

Приглашаем на «Суперкубок ЗА РУЛЕМ»! 12 и 13 сентября на RDRC в Быково состоится финальная гонка сезона по дрэг-рейсингу.

12 и 13 сентября на RDRC в Быково состоится финальная гонка сезона по дрэг-рейсингу. 12 сентября пройдут квалификационные попытки, а в воскресенье, 13 сентября, – заезды на выбывание по олимпийской системе. Стать частью «Суперкубка ЗА РУЛЕМ» могут пилоты на дорожных машинах от стандартных до серьезно доработанных. Помимо гоночной программы гостей ждут выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, музыкальные выступления, гоночные такси, экскурсии по автодрому, полеты на вертолете, детский автослалом.

Второе место в Европе

Россия заняла второе место на европейском континенте по продажам новых автомобилей в августе. Вопреки падению продаж, наш авторынок переместился сразу на три позиции вверх. Уступаем мы пока только Германии, где в прошлом месяце счастливыми обладателями новых авто стали более 212 тысяч человек. У нас почти на 100 тысяч меньше.

Можно, а зачем?

АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, игрушки, печатную продукцию, напитки. По данным Роспатента, заявка одобрена 9 сентября. Автор крылатой фразы – директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков. Она стала мемом после интервью, в котором топ-менеджер ответил на вопрос о том, может ли тольяттинский завод делать автомобили, похожие на BMW.

Центробанк режет автокредитные лимиты

Центробанк с 1 октября снижает лимиты по автокредитам. Нововведение касается, прежде всего, людей с высокой долговой нагрузкой, которая превышает 50%. Банкам запретят выдавать таким заемщикам больше 20% от общего объема кредитов. Сейчас этот порог равен 25%. А вот тем, у кого нагрузка выше 80%, придется особенно туго: лимит урезают с 5% до 1%. Фактически – это запрет на кредитование!

Про бумажные права можно забыть? Не спешите!

На неделе прошла информация, что у водителей появился выбор: показывать инспектору бумажные права или предъявлять цифровой аналог в смартфоне. Разбираемся вместе с автоюристом.

Спасаем мотор от плохого бензина

Плохое топливо. Короткие пробеги. Езда в пробках. О том, как спасти двигатель, рассказывает Алексей Исаченков, руководитель техподдержки компании Аллея Груп.