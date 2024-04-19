177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Эксперт «За рулем» рассказал, чем кроссовер Evolute i-Space лучше конкурентов

Компания Evolute, которая специализируется на выпуске электромобилей, существует уже второй год. Однако новая модель Evolute i-Space стоит особняком. И не потому, что это большой семиместный кроссовер.

Это первый гибрид в линейке. Как и остальные модели, его сборка организована на заводе в Липецкой области. Что в нем интересного и лучше ли он конкурентов?

Evolute i-Space едет быстро и тихо

Гибридная силовая установка Evolute i-Space выполнена по последовательной схеме. Проще говоря, это подзаряжаемый гибрид. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 л.с., который работает в качестве генератора. Причем он может подключаться как автоматически, так и принудительно, для чего можно выбрать соответствующие функции в настройках.

Evolute i-Space едет очень тихо: основными источниками шума во время движения остаются шины и климат-контроль.

Но с колесами двигатель никак не связан, а в движение Evolute приводится благодаря электромотору мощностью 177 л.с. Вроде, не выдающийся результат для большого семиместного кроссовера, но ведь это электромотор. А значит, вся мощность и крутящий момент доступны уже сразу.

Двигатель F31A спрятан под декоративной пластиковой панелью.

В итоге Evolute i-Space легко выезжает из 8 секунд. Ускорение весьма впечатляющее. Тяговой батареи емкостью 17,5 кВт·ч хватает на 150-200 километров пробега. Когда заряд батареи падает ниже 20%, то сразу подключается двигатель внутреннего сгорания. При этом даже при регулярных подключениях двигателя средний расход топлива укладывается в 5-6 литров на 100 км. Кроме того, безнаддувный двигатель позволяет использовать бензин АИ-92.

Разумеется, у гибрида есть еще один бонус – это низкий уровень шума во время движения. Большую часть поездки основными источниками шума остаются шины и работа климат-контроля. Даже когда подключается ДВС, ситуация радикально не меняется.

Что с практичностью Evolute i - Space

Интерьер в теплых тонах выглядит довольно богато. Есть много отделений и приятных мелочей.

Салон очень просторный, как и багажник. В семиместном варианте он вмещает почти 187 литров. При сложенных же сиденьях третьего ряда эта цифра увеличивается почти втрое – до 934 литров (при загрузке под потолок). При сложенных сиденьях второго ряда можно увезти около двух кубометров груза (2125 литров).

Кроме того, сиденья второго ряда имеют регулировки как по углу наклона спинок, так и в продольном направлении.

Сложенные сиденья образуют ровный пол. Полная вместимость – более двух кубометров.

Вывод

Разумеется, Evolute i-Space появился не на пустом месте. В Китае этот автомобиль известен как Dongfeng Landian E5. Сам же концерн DFSK (Dongfeng Sokon Automobile) был основан больше 20 лет назад – в 2003 году.

И в России Evolute далеко не единственный продукт этой компании. Помимо Эволюта, это марки Dongfeng, Voyah, DFSK и не только.

Приятно, что по нынешним временам Evolute i-Space стоит вменяемых денег. Реальные цены на реальные автомобили начинаются с отметки в 2 950 000 рублей. Для сравнения, ближайший соразмерный одноклассник – гибридный кроссовер Chery Tiggo Pro e+ – обойдется на два миллиона дороже.

Узнать о другом кроссовере Evolute, модели i-Jet, вы можете здесь.