Evolute объявил цену гибридного кроссовера i-Space

«Моторинвест» запустил продажи гибридного Evolute i-Space по цене 3,9 млн рублей

Российский бренд Evolute обнародовал прайс на гибридную модель Evolute i-Space. Разбивки по комплектациям не предполагается, поэтому ценник один: рекомендованная розничная цена (РРЦ) составляет 3 899 000 рублей. Напомним, что это первый в короткой истории марки гибрид – остальные Эволюты являются чистыми электромобилями с китайской родословной.

Evolute i-Space

Кстати, i-Space позиционирован именно как Evolute – вопреки ранее звучащим предположениям, что его будут собирать и продавать под маркой исходного китайского бренда – Dongfeng. Гибридная установка (ДВС 1.5 на 110 л.с и электродвигатель с отдачей 178 л.с., тяговая батарея 17,52 кВт·ч) ускоряет машину общей длиной 4760 мм (база – 2785 мм) до сотни за 7,4 секунды, обеспечивает пробег без дозаправки в 1150 км, пробег на электроэнергии в 87 км и расход топлива 5,5 л на 100 км (по WLTC). Привод – передний.

Evolute i-Space

Evolute i-Space, некоторые пункты комплектации

акустическая система, 12 динамиков

мультимедиа Huawei HiCar, экран 12,3"

поддержка Apple CarPlay и Android Auto

беспроводная зарядка смартфона

двойное остекление

сиденья с вентиляцией, обогревом и электрорегулировками

двухзонный климат-контроль, система очистки воздуха

пакет электронных ассистентов

видеорегистратор

круговой обзор

датчики дождя и света

Как и прочие Эволюты, i-Space будут собирать на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Новая гибридная модель дополнит линейку, состоящую из чистых электромобилей: седана i-Pro, кроссоверов i-Joy i-Sky и i-Jet и минивэна i-Van.