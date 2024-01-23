Новый кроссовер Evolute будет выпускаться под исходным брендом Dongfeng

«Моторинвест» сменил название кроссовера Evolute i-Space на Dongfeng Landian E5

Гибридный кроссовер Evolute i-Space будет выпускаться на заводе «Моторинвест» в Липецке под оригинальным названием Dongfeng Landian E5, сообщает источник. Как известно, все машины Эволют – это именно Dongfeng с российскими шильдиками и эмблемами, но вот для i-Space сделают исключение, пишет автор заметки со ссылкой на представителя российского бренда.

Отметим, что на рекламных фотографиях i-Space у кроссовера эмблемы именно Evolute, и на момент публикации заметки на официальном сайте бренда модель сохраняет российское название с пометкой «скоро в продаже».

Если бы i-Space вышел под таким названием, он стал бы первой моделью Evolute, работающей не на чистом электричестве – все ныне производящиеся в Липецке машины являются электромобилями. Ранее независимые СМИ указывали на то, что бренд Evolute был зарегистрирован именно как производящий электромобили.

Evolute i-Space

Указывалось также, что ввиду невысоких продаж «Моторинвест» может добавить в гамму машины с ДВС. Стоит упомянуть и другую возможную причину ренейминга: как Dongfeng Landian E5 гибридный кроссовер может продаваться несколько лучше, чем как Evolute i-Space...

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Источник: Автопоток