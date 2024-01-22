287 л.с., 1150 км на 60 л бензина и богатое оснащение — рассказываем о модели

В Evolute решили раскрыть оснащение нового 7-местного кроссовера i-Space

Отечественная компания Evolute обнародовала перечень оснащения нового кроссовера i-Space — это первая модель марки с гибридной силовой установкой. Разработчики обещают, что запас хода превысит одну тысячу километров.

В длину семиместный кроссовер — 4760 мм при колесной базе 2785 мм. Силовой агрегат состоит из электромотора мощностью 178 л.с. (300 Нм) с приводом на переднюю ось и тяговой батареи емкостью 17,52 кВт·ч. Ее подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 110 л. с., суммарная мощность — 287 л.с. (435 Нм).

Evolute i-Space

Чтобы разогнаться до первой «сотни», автомобилю понадобится 7,4 с, а максимального запаса хода хватит на 1150 км. Заявленный на 100 км расход топлива составляет порядка 5,5 л, на электротяге кроссовер проедет до 87 км.

В списке оснащения Evolute i-Space заявлены панорамная крыша с люком, светодиодная оптика, 19-дюймовые колесные диски, 12 динамиков аудиосистемы, двойное остекление, мультимедиасистема с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера кругового обзора и др.

Выпуск модели наладят на заводе в Липецкой области. Напомним, сегодня модельная линейка Evolute представлена исключительно электромобилями. Стоит отметить, что на рынке России в 2023 году появилось 16 новых моделей электрокаров. Для сравнения: еще в 2013 году в нашей стране было продано 111 новых электромобилей, а в 2023 году объемы продаж выросли до 14,1 тысячи экземпляров.

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Источник: iz.ru