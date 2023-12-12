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Российская марка анонсировала модель с запасом хода более 1000 км

Evolute представил i-Space с запасом хода 1150 км и семиместным салоном

Российский бренд Evolute раскрыл очередную новинку в модельной линейке – это кроссовер i-Space, чуть ранее показавшийся на тизере. Как и все прочие модели марки (седан i-Pro, кроссовер i-Joy и паркетник i-Sky, минивэн i-Van), новый i-Space представляет собой собранный крупноузловым методом на заводе Моторинвест в Липецкой области автомобиль Dongfeng с переклеенными шильдиками.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В данном случае под эмблемой Evolute скрыт гибридный Dongfeng Landian E5. Да-да, наряду с электромобилями у Эволюта теперь будет гибрид, что может сделать бренд чуть более конкурентоспособным. Во всяком случае, дальность хода при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке заявлена на уровне 1150 км (по циклу WLTC).

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Такую дальнобойность обеспечивает гибридная установка с суммарной отдачей 178 л.с. и 300 Нм, в которую входит бензиновый атмосферник 1.5, подзаряжающий батарею емкостью 17,5 кВт. Паспортный расход топлива – 5,5 л/100 км, разгон до 100 км/ч – 7,4 с. В городе можно двигаться на чистом электричестве – обещают, что хватит на 87 км.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

По габаритам машина близка к Hyundai Santa Fe – длина 4760 мм, база 2785 мм. Салон семиместный, сиденья третьего ряда складываются, а второго – складываются и перемещаются. Словом, это крупная машина, к тому же имеющая премиальный уровень оснащения. Можно предположить, что цена базовой версии с лихвой перекроет отметку в 4 млн рублей...

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Evolute
Количество просмотров 2
12.12.2023
Фото:Evolute
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