На рынок выйдет еще одна модель российской сборки

Evolute представил официальный тизер нового гибрида для РФ

Новая отечественная автомобильная марка Evolute готовит презентацию первого в своей линейке гибрида. В официальном Telegram-канале российского автопроизводителя опубликован тизер, на котором изображена головная оптика и соединяющая две фары полоса.

«Мы готовим для вас яркую новинку — но позволим себе сохранить интригу. Можем только сказать, что это будет первый в нашей линейке гибрид. Как и все модели EVOLUTE, он будет комфортным, стильным и, разумеется, максимально выгодным в эксплуатации», — пишут авторы паблика.

На текущий момент нет никакой информации ни о технических характеристиках, ни о типе автомобиля. Вполне вероятно, что Evolute выведет на российский рынок кроссовер D-класса, о чем ранее говорил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Напомним, последней новинкой бренда стал электромобиль i-Sky, его выпуск наладили в ноябре на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Несмотря на то что цены на кроссовер уже озвучили, старт продаж еще не объявлен.

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Источник: t.me/evolute_electrocars