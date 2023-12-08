На рынок выйдет еще одна модель российской сборки
Новая отечественная автомобильная марка Evolute готовит презентацию первого в своей линейке гибрида. В официальном Telegram-канале российского автопроизводителя опубликован тизер, на котором изображена головная оптика и соединяющая две фары полоса.
«Мы готовим для вас яркую новинку — но позволим себе сохранить интригу. Можем только сказать, что это будет первый в нашей линейке гибрид. Как и все модели EVOLUTE, он будет комфортным, стильным и, разумеется, максимально выгодным в эксплуатации», — пишут авторы паблика.
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На текущий момент нет никакой информации ни о технических характеристиках, ни о типе автомобиля. Вполне вероятно, что Evolute выведет на российский рынок кроссовер D-класса, о чем ранее говорил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.
Напомним, последней новинкой бренда стал электромобиль i-Sky, его выпуск наладили в ноябре на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Несмотря на то что цены на кроссовер уже озвучили, старт продаж еще не объявлен.
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Источник: t.me/evolute_electrocars
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