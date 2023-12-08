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На рынок выйдет еще одна модель российской сборки

Evolute представил официальный тизер нового гибрида для РФ

Новая отечественная автомобильная марка Evolute готовит презентацию первого в своей линейке гибрида. В официальном Telegram-канале российского автопроизводителя опубликован тизер, на котором изображена головная оптика и соединяющая две фары полоса.

«Мы готовим для вас яркую новинку — но позволим себе сохранить интригу. Можем только сказать, что это будет первый в нашей линейке гибрид. Как и все модели EVOLUTE, он будет комфортным, стильным и, разумеется, максимально выгодным в эксплуатации», — пишут авторы паблика.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Плоский руль, ЗD-регистратор, контроль за водителем – этот «китаец» умеет удивлять

На текущий момент нет никакой информации ни о технических характеристиках, ни о типе автомобиля. Вполне вероятно, что Evolute выведет на российский рынок кроссовер D-класса, о чем ранее говорил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Напомним, последней новинкой бренда стал электромобиль i-Sky, его выпуск наладили в ноябре на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Несмотря на то что цены на кроссовер уже озвучили, старт продаж еще не объявлен.

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Источник: t.me/evolute_electrocars

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемEvolute
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Фото:За РулемEvolute
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