Новый кроссовер российской сборки – угадайте, что под капотом?

Модель Evolute i-Sky через пару месяцев появится в дилерских центрах. На фоне уже выпускаемых на липецком заводе электромобилей i-Pro и i-Joy новинка кажется машиной из другого измерения.

Выглядит дороже

В стиле обрусевшему «китайцу» не откажешь. Если грамотно подобрать палитру для серийной версии, машина будет выглядеть интересно.

Например, на предсерийном, еще насквозь китайском i-Sky, с темно-серым кузовом отлично контрастируют многочисленные оранжевые вставки.

В силуэте проглядывают модные сейчас мотивы кросс-купе. Передняя оптика разделена не только на два яруса, но и на четыре отдельные секции. Вычурно, не всем понравится, зато в потоке выделяется.

Разгоняется шустрее

Двигатели на моделях i-Pro и i-Joy развивают 150-163 л.с. Мощность мотора i-Sky составляет 204 л.с.

Двигатель – тоже один, установлен спереди, так что привод и у этой машины только передний.

Зато прибавку в динамике было легко почувствовать даже в условиях ограниченного по времени тест-драйва, который проходил сплошь на укатанном снегу вперемешку с наледью. Липецкая новинка охотно шлифует дорогу. А на сухом асфальте легко наберет «сотню» секунд за восемь.

Китайский разъем GB/T является обязательным для всех устанавливаемых в России зарядных станций. Пока же быстро пополнить батарею через него невозможно – только медленно через провод-переходник. Но у i-Sky есть и европейский разъем – под лючком на другом крыле.

Уедет дальше

По емкости батареи превосходство над другими Эколютами еще больше. Емкость тяговых аккумуляторов у i-Sky составляет 86 кВт·ч против 53 кВт·ч. Запас хода – до 600 км в идеальных условиях (для электромобиля это городской цикл при небольшом «плюсе» на улице).

И около 450 км машина должна проехать без проблем даже с учетом частично трассового режима.

Чуточку автономности добавят литые диски. Их «аэродинамический» рисунок минимизирует завихрения воздуха и снижает сопротивление качению.

Затрат на отопление зимой будет минимум. Как и на i-Pro и i-Joy, здесь будут серийно устанавливать автономный дизельный подогреватель антифриза для отопителя салона.

В спинках передних сидений и в ногах переднего пассажира установлены откидные крючки для сумок и пакетов. Мелочь, но удобно. В движении ничего не летает по салону. Кроме USB-разъема предусмотрена розетка на 220 В.

Интерьер круче

Черный цвет в салоне разбавляют ярко-лимонные вставки. Даже ремни безопасности сделаны яркими. Мне нравится! И уверен, покупатели тоже оценят. Черно-оранжевые интерьеры «кроссоверных» Лад многим пришлись по вкусу.

Интерьер кроссовера Evolute i-Sky не только симпатичный, но и удобный. У кресел с интегрированными подголовниками внятная боковая поддержка, есть регулировка поясничного упора.

Приборная панель разработана по всем современным канонам. Между центральными дефлекторами есть забавный «тайничок». Передние кресла не только красивы, но и (при быстром знакомстве) показались удобными.

На втором ряду просторно, как и должно быть в кроссовере С-класса.

Но стоить Evolute i-Sky будет дороже одноклассников. Ожидаемая цена – 4-4,5 млн рублей.

Почему так дорого, объяснить просто – это же электромобиль. И цена дана без учета госсубсидии.