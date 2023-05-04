Новый кроссовер российской сборки – угадайте, что под капотом?
Выглядит дороже
В стиле обрусевшему «китайцу» не откажешь. Если грамотно подобрать палитру для серийной версии, машина будет выглядеть интересно.
Например, на предсерийном, еще насквозь китайском i-Sky, с темно-серым кузовом отлично контрастируют многочисленные оранжевые вставки.
В силуэте проглядывают модные сейчас мотивы кросс-купе. Передняя оптика разделена не только на два яруса, но и на четыре отдельные секции. Вычурно, не всем понравится, зато в потоке выделяется.
Разгоняется шустрее
Двигатели на моделях i-Pro и i-Joy развивают 150-163 л.с. Мощность мотора i-Sky составляет 204 л.с.
Двигатель – тоже один, установлен спереди, так что привод и у этой машины только передний.
Зато прибавку в динамике было легко почувствовать даже в условиях ограниченного по времени тест-драйва, который проходил сплошь на укатанном снегу вперемешку с наледью. Липецкая новинка охотно шлифует дорогу. А на сухом асфальте легко наберет «сотню» секунд за восемь.
Уедет дальше
По емкости батареи превосходство над другими Эколютами еще больше. Емкость тяговых аккумуляторов у i-Sky составляет 86 кВт·ч против 53 кВт·ч. Запас хода – до 600 км в идеальных условиях (для электромобиля это городской цикл при небольшом «плюсе» на улице).
И около 450 км машина должна проехать без проблем даже с учетом частично трассового режима.
Чуточку автономности добавят литые диски. Их «аэродинамический» рисунок минимизирует завихрения воздуха и снижает сопротивление качению.
Затрат на отопление зимой будет минимум. Как и на i-Pro и i-Joy, здесь будут серийно устанавливать автономный дизельный подогреватель антифриза для отопителя салона.
Интерьер круче
Черный цвет в салоне разбавляют ярко-лимонные вставки. Даже ремни безопасности сделаны яркими. Мне нравится! И уверен, покупатели тоже оценят. Черно-оранжевые интерьеры «кроссоверных» Лад многим пришлись по вкусу.
Интерьер кроссовера Evolute i-Sky не только симпатичный, но и удобный. У кресел с интегрированными подголовниками внятная боковая поддержка, есть регулировка поясничного упора.
На втором ряду просторно, как и должно быть в кроссовере С-класса.
Но стоить Evolute i-Sky будет дороже одноклассников. Ожидаемая цена – 4-4,5 млн рублей.
Почему так дорого, объяснить просто – это же электромобиль. И цена дана без учета госсубсидии.
- 4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен