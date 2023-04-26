Новый Evolute i-Sky: подробности о технике и оснащении

Автомобиль подготовили для российского климата.

Бренд Evolute рассекретил свой новый электрокроссовер i-Sky и сообщил подробные данные о его характеристиках и комплектации.

Длина кроссовера 4565 мм, колесная база 2715 мм, клиренс 175 мм. Он оснащен одним электромотором, который выдает 204 л.с. и 340 Нм. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч займет 8,6 с. Батарея емкостью 85,9 кВт*ч позволит проехать на одном заряде до 511 км.

В единственной комплектации кроссовер будет оснащен шестью подушками безопасности, системами предупреждения о столкновениях, креслами с электрорегулировками, вентиляцией и массажем, а также мультимедийной системой и камерами кругового обзора. Особняком стоят нужные в нашем климате «теплые опции» – подогревы всех сидений и форсунок омывателя, а также автономный отопитель, за который нужно будет доплатить.

Дату старта продаж и цены пока не объявили.

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Источник: Авто.ру

Фото: Моторинвест