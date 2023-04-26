#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

АВТОВАЗ готовит семейство новых автомобилей

Оно под общим названием Lada X-Cross будет выпускаться в Санкт-Петербурге.

За РулемГАЗ освоил автомобили нового формата

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будет налажено производство целого семейства автомобилей под общим наименованием Lada X-Cross.

Первенец – переднеприводный кроссовер Lada X-Cross 5 – был представлен на конференции дилеров в Сочи в середине апреля.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Автомобиль C-класса (то есть крупнее, чем Lada Vesta) планируют начать производить в июне нынешнего года. Машина фактически представляет собой FAW Bestune T77 с эмблемой Lada.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Фото: АВТОВАЗ, Я за рулем Максим Кадаков/Telegram

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 1015
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о FAW Bestune T77

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв