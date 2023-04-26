АВТОВАЗ готовит семейство новых автомобилей

Оно под общим названием Lada X-Cross будет выпускаться в Санкт-Петербурге.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будет налажено производство целого семейства автомобилей под общим наименованием Lada X-Cross.

Первенец – переднеприводный кроссовер Lada X-Cross 5 – был представлен на конференции дилеров в Сочи в середине апреля.

Автомобиль C-класса (то есть крупнее, чем Lada Vesta) планируют начать производить в июне нынешнего года. Машина фактически представляет собой FAW Bestune T77 с эмблемой Lada.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Фото: АВТОВАЗ, Я за рулем Максим Кадаков/Telegram