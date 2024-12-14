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Водителям рассказали, какой штраф грозит за неоплату проезда по платным трассам

Объем штрафов за неоплату проезда по трассам достиг в РФ в 2024 году ₽1 млрд

Доходы бюджета от штрафов за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам за последние три года выросли в шесть раз. Такие данные обнародовали в Счетной палате.

Согласно информации, в период с 2021 по 2024 годы доходы федерального бюджета от штрафов за неоплаченный проезд составили 2,9 млрд рублей. При этом на текущий момент 2024 года сборы достигли 976,3 млн рублей, стоит отметить, что год еще не закончился.

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По мнению аудиторов, в период с 2021 по 2022 годы из-за проблем в Ространснадзоре федеральный бюджет недополучил 81 млн рублей. Причина тогда была в нехватке инспекторов. На текущий момент кадровая нехватка благополучно разрешилась. Количество нарушений, фиксируемых операторами на платных трассах, увеличилось в четыре раза в 2021-2023 годах на фоне введения новых участков магистралей.

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Нарушителям правил проезда по платным дорогам ЦКАД, М-11 и М-12 на легковых авто по ст. 12.21.4 КоАП грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а для владельцев грузовиков и автобусов – пять тыс. рублей. Штрафы применяются на дорогах с безбарьерной системой «Свободный поток».

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 103
14.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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