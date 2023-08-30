Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

«За рулем» собрал всю самую интересную и актуальную информацию для тех, кто только планирует отправиться в путешествие.

Куда поехать отдыхать в 2023-м? Вопрос не праздный.

Решились на заграницу? Отлично!

Рекомендуем посмотреть новости о ситуации на курортах мира и доступных направлениях.

А еще не забывайте, что и в России немало интересного для отдыха на любой вкус. Вот лишь несколько примеров со всей страны. Ну, что — едем? Тогда выбирайте направление...

1. Москва и окрестности

В Центральный федеральный округ входят 18 субъектов РФ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, город федерального значения Москва. Центр – г. Москва.

Новости региона для путешествующих

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2. Юг России

В пределах Южного федерального округа находятся 8 субъектов РФ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, город федерального значения Севастополь (до янв. 2010 г. в состав округа входили 13 субъектов РФ; в янв. 2010-го из состава округа выделен Северо-Кавказский федеральный округ; в июле 2016 года в состав округа включены Республика Крым и город федерального значения Севастополь). Центр – г. Ростов-на-Дону.

Новости региона для путешествующих

В состав Северо-Кавказского федерального округа входят 7 субъектов (регионов) Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика. Северо-Кавказский федеральный округ занимает около 1% территории России. Центром СКФО является город Пятигорск.

Новости региона для путешествующих

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3. Северо-Запад

В Северо-Западный федеральный округ входят 11 субъектов РФ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, город федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Центр – г. Санкт-Петербург.

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4. Дальний Восток

В пределах Дальневосточного федерального округа находятся 11 субъектов РФ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Центр – г. Владивосток (до дек. 2018-го ‒ г. Хабаровск).

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Удачного вам путешествия и моря позитивных эмоций!!!