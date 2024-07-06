Автопрогулка по Восточному Крыму: 7 главных мест для романтики и релакса

«За рулем» подготовил гид для тех, кто едет отдыхать в Крым на машине

Каждое место здесь выглядит как кадр из кинофильма. И не случайно: на восточном побережье Крыма было снято много известных кинолент.

А еще Восточный Крым знаменит уютными бухтами с теплой водой, чистыми пляжами и природными артефактами.

Золотой пляж

Республика Крым, Феодосия, Керченское шоссе, 74 (45.085994, 35.426603)

Один из лучших пляжей полуострова с чистейшей водой, пологим неглубоким спуском в воду и ровным дном. Песок золотисто-желтого цвета настолько мягкий, что загорать можно без лежака (хотя лежаки и зонтики на пляже выдают в прокат). Сюда приезжают любители вейкбординга и водных лыж. Для детей есть водные горки.

После Золотого пляжа посетите дельфинарий «Немо» (находится напротив). Здесь можно поплавать с дельфинами, посмотреть океанариум и даже заняться дайвингом.

Золотой пляж.

Где поесть. В кафе «Мирамар» (Керченское шоссе, 72Б) готовят блюда средиземноморской кухни из свежевыловленной рыбы и морепродуктов. При желании пообедать можно прямо в шезлонге рядом с морем.

Где переночевать. Гостевой дом «Ани» (село Береговое, Школьная улица, 37) расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа.

Карадаг и Золотые ворота

Республика Крым, Государственный природный заповедник «Карадагский» (44.933117, 35.230778)

Потухший вулкан Карадаг («Черная гора») рядом со знаменитым «творческим» поселком Коктебель возник во времена динозавров (примерно 150 млн лет назад). Вначале вулкан извергался под водой, а примерно 10 млн лет назад вода отступила и вулкан «вышел» из моря.

Сейчас уникальный горный массив, состоящий из вершин и хребтов, обладает статусом природного заповедника. Поэтому подняться и погулять по экологическим тропам можно только в составе экскурсии. С самой высокой точки – Святой горы – открываются красивейшие виды на море и Феодосию.

Здесь можно увидеть более 70 редких краснокнижных растений и разноцветные минералы: сердолики, аметисты, агаты, яшмы.

Внимание туристов привлекает Мертвый город в ущелье хребта Хоба-Тепе. Причудливо изогнутые столбы из лавы самых разных форм, похожие на башни, порталы, монументы, гроты, выглядят таинственно и зловеще. Сейчас посещение Мертвого города туристами запрещено, но на него можно полюбоваться со стороны.

Потухший вулкан Карадаг.

Важно. Днем на горе бывает жарко. Обязательно берите с собой воду, головные уборы и солнцезащитные средства.

После пешей прогулки отправляйтесь на катере к скале «Золотые ворота» в форме арки, которая словно вырастает прямо из воды. При проходе через арку принято загадывать желания, говорят, они сбываются. Здесь часто можно встретить стайку дельфинов.

Скала Золотые ворота.

Где поесть. В Коктебеле много кафе на разный вкус и кошелек. Одно из ближайших к Карадагу – «Лето», с демократичными ценами и по-домашнему вкусными блюдами. Находится в отеле с одноименным названием (улица Ленина, 103)

Где переночевать. Отели «Фаворит» (улица Десантников, 16) и «Лето» (улица Ленина, 103) расположены в 2,5 км от заповедника. Много предложений в частном секторе.

Мыс Хамелеон

Республика Крым, городской округ Феодосия, мыс Хамелеон (44.963813, 35.295068)

Мыс, состоящий из глинистого сланца, удивительно похож на разлегшуюся в воде гигантскую ящерицу. В зависимости от погоды меняет свой цвет – становится серым, зеленым, коричневым, иногда несколько раз в течение дня. Отсюда и название – Хамелеон.

С мыса открывается потрясающий вид на Карадаг, Коктебель и омывающие мыс Тихую и Мертвую бухту.

Дорога к Хамелеону – грунтовая. Внедорожник пройдет легко, а на автомобиле с небольшим клиренсом лучше отправляться в путь в хорошую погоду и быть осторожным. Есть бесплатная парковка.

Мыс Хамелеон.

Важно. Ходить по «спине» ящерицы надо в удобных нескользящих кроссовках. И не подходите к близко к обрыву – это опасно. Хамелеон состоит из глинистого сланца, края осыпаются.

Тихая Бухта

Республика Крым, ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта» (44.966188, 35.298087)

Находится рядом с мысом «Хамелеон». Здесь никогда не бывает штормов и высоких волн – бухта с двух сторон закрыта от непогоды мысами. Это место часто называют крымской Исландией – за кинематографическую красоту необычных пейзажей. В Тихой бухте снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Пираты ХХ века», «Человек с Бульвара Капуцинов» и многие другие.

Вода в бухте всегда теплая и чистая, а на песчаном пляже можно найти разноцветные камушки.

Заезжать на машине на территорию нельзя, автомобили оставляют на бесплатной парковке примерно в километре от пляжа. Если хотите разгрузиться (например, поставить палатку или тент), вам разрешат заехать прямо на пляж. При условии, что потом отгоните автомобиль на стоянку.

Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта».

Где поесть. Около шлагбаума, рядом с парковкой есть ларёк, где можно купить питьевую воду и перекус. На самом пляже работают передвижные вагончики, в которых продают готовую еду и напитки.

Где переночевать. За отдельную плату можно арендовать деревянный настил и установить на нем палатку. Пляж оборудован всем необходимым для долгого отдыха: есть беседки для пикника, туалеты, медпункт, спортплощадка и кабинки для переодевания. Если заночевать в бухте не планируете, снимайте комнату в частном секторе или гостевом доме Коктебеля.

Гора Клементьева (Узун-Сырт)

Республика Крым, городской округ Феодосия (45.012768, 35.242987)

Узун-Сырт – родина отечественного парапланеризма. У горы идеально плоская широкая вершина, ограничивающая дугой долину Бараколь. Благодаря такому расположению над горой возникают мощные восходящие воздушные потоки, которые буквально подхватывают пара- и дельтапланы и позволяют им долго парить. На планете мест с такими характеристиками всего два – еще одно находится в США.

По легенде родоначальник планеризма Константин Арцеулов (внук живописца Айвазовского) впервые поднялся на гору с известным поэтом и знатоком Крыма Максимилианом Волошиным. Волошин бросил в воздух шляпу, которая… на некоторое время осталась парить в воздухе.

Позже на Узун-Сырт приезжали известные авиаконструкторы Королев, Туполев, Яковлев – участвовали в разработке первых отечественных парапланов. 1 ноября 1923 года здесь провели первые испытания планеров.

Гора Клементьева (Узун-Сырт).

Сейчас на горе можно прыгнуть с парашютом, совершить полет на дельтаплане, параплане или спортивном самолете вместе с опытным пилотом. Посетить музей планеризма с уникальными экспонатами или просто полюбоваться видами на долину, Кара-Даг и Коктебель.

Где поесть. Прямо на плато в кафе «Летная столовая», любуясь полетами.

Где переночевать. На горе есть недорогой и комфортный хостел. Можно переночевать и в палатке.

Музей-заповедник «Судакская крепость»

Республика Крым, Судак, улица Генуэзская Крепость, 1 (44.841768, 34.958348)

Самая большая из сохранившихся в северном Причерноморье крепость была построена в XIV веке выходцами из Северной Италии для защиты торгового города от врагов. Неприступный форт стоит на 157-метровой конусообразной Крепостной горе – застывшем коралловом рифе - и занимает почти 30 гектаров. Из крепости открываются красивейшие виды на море и горы.

Двухъярусные крепостные стены, Консульский участок, башни, складские помещения и другие средневековые постройки хорошо сохранились. Место может показаться вам знакомым: здесь снимали фильмы «Овод», «Год дракона», «Дикие лебеди» и «Кольца Альманзора». Всего в окрестностях Судака в разное время было снято около 100 кинолент.

Музей-заповедник «Судакская крепость».

Вход в крепость платный, цена на взрослый билет начинается от 250 рублей. Можно присоединиться к экскурсии.

Где поесть. Ресторан Солдайа в отеле Soldaya Grand Hotel & Resort (улица Морская, 23) находится в 5 минутах езды от крепости. В обширном меню представлены блюда европейской, средиземноморской и древнегенуэзской кухни.

Где переночевать. Неподалеку от крепости расположено много мини-отелей и гостевых домов с видом на форт и море. Например, «Генуэзский дворик» (улица Южная, 13) и гостиница 7я (улица Рыбачья, 21).

Советы путешественников

Наши читатели, съездившие в этом году в Крым, поделились в соцсетях интересной информацией о дороге и о том, что посмотреть по пути. Вот некоторые полезные советы.

Юрий:

– Если ехать на автомобиле по М4, в Ростовской области можно посмотреть парк «Лога» (около Каменск-Шахтинского). Заехать в станицу Старочеркасскую – столицу Донского казачества.

Владимир:

– По «Тавриде» камеры прибавляют несколько км/ч для штрафов. По М-4 на круизе со скоростью 105 км/ч – ни одного штрафа. В Крыму с такой же настройкой штрафы за 113 км/ч.

Faber Lex:

– При въезде на мост на крымской стороне досмотр организован образцово. На краснодарской стороне – тихий ужас и вечный бардак.

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Дорога к морю! Не спешите – есть что посмотреть по пути