Отпуск очень короткий. И на море очень хочется попасть как можно скорее. Но если есть возможность выкроить несколько часов, сверните с трассы М-4 «Дон» и посетите эти красивейшие места. Точно не пожалеете!

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марс Нечерноземья

Место: Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки»).

Хотите почувствовать себя героем «Марсианских хроник»?

200-метровые кирпично-желтые терриконы возвышаются над бирюзовыми водоемами. У каждого озера свой оттенок — от голубого до ярко-синего и изумрудного. Некоторые из них пригодны для купания и даже дайвинга!

Романцевские горы, или Кондуки, — природно-антропогенный рекреационный комплекс, примечательный терриконами (искусственными насыпями из пустых пород, извлеченными при разработке месторождений угля) и залитыми водой угольными карьерами. Фото Дениса Баркарова

Настоящий инопланетный пейзаж посреди Нечерноземья — отличное место для фотосессии.

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Место, напоминающее декорацию из фантастических фильмов, возникло случайно. В 60–90 гг. прошлого века здесь добывали бурый уголь. Когда месторождение забросили, за работу взялась природа: дождь и талый снег годами размывали брошенную по краям карьеров глинистую породу, образовывая в терриконах причудливые «марсианские» разломы и трещины. Заброшенные карьеры наполнялись водой.

Статус — особо охраняемая природная территория местного значения.

Время осмотра: 2–4 часа

2–4 часа Где поесть: в многочисленных кафе ближайшего городка Богородицк

в многочисленных кафе ближайшего городка Богородицк Где переночевать: мотель «Рябинушка» в Богородицке

Заехать в XIV век

Место: Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

Состоит из нескольких объектов. Здесь расположен целый комплекс уникальных музеев. Можно посетить один или несколько.

Начать экскурсию можно в селе Монастырщино у слияния Дона и Непрядвы — именно здесь русское войско стояло в ожидании битвы. Здесь расположен Музей и Мемориал героям Куликовской битвы.

Музей-заповедник «Куликово Поле╦. Фото Станислава Красильникова/ТАСС

В Моховом находится музейный комплекс «Куликово поле» с Музеем Куликовской битвы и детским музеем-квестом «Один в поле не воин».

В Красный Холм едут посмотреть на колонну Дмитрия Донского, возведенную при Николае I. Там же можно посетить храм Сергия Радонежского, возведенным по проекту архитектора А. Щусева (он построил и Мавзолей на Красной Площади).

Ордынский конный доспех в экспозиции музея-заповедника «Куликово поле». Фото Станислава Красильникова/ТАСС

Отдохнуть и принять участие в купеческом чаепитии можно в Музее истории русского купечества в селе Епифань. Здесь находятся Никольский собор, Успенский храм и Иоанно-Предтеченская церковь.

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Время осмотра: от 2 до 8 часов (в зависимости от маршрута)

от 2 до 8 часов (в зависимости от маршрута) Где поесть: на территории есть кафе и рестораны, как с историческим, так и с европейским меню

на территории есть кафе и рестораны, как с историческим, так и с европейским меню Где переночевать: на территории есть гостиница и гостевые домики

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Вокруг света за 2 часа

Место: Дендропарк «ЛОСС», Становлянский р-н, д. Барсуково.

Удивительному царству ароматов и красок — Мещерскому дендрологическому парку более 100 лет. Здесь можно увидеть около 2000 растений — из Северной Америки, Китая, Японии и других стран. 79 из них занесены в Красную книгу.

Мещерский дендрологический парк. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии

Экзотические рододендроны, барбарисы, форзиции, миндаль, туи, можжевельники, пихты, лиственницы, лианы... И огромные коллекции наших сирени, жасмина и роз — самых необычных сортов и расцветок. Практически любое растение из питомника можно купить для своего дачного участка. Специалисты расскажут, как за ним ухаживать.

Время осмотра: 2–3 часа

2–3 часа Где поесть: кафе на территории и в Барсуково

кафе на территории и в Барсуково Где переночевать: отель Robinzon в д. Ясеновая (23,2 км от дендропарка); отель Bazilik Stanovoye в Становом (38,5 км от дендропарка)

Яблочная столица России

Место: г. Лебедянь

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Сюда стоит заехать только из-за невероятного запаха — вблизи города раскинулись огромные плантации яблонь самых разных сортов. Двойное везение — оказаться в Лебедяни во время цветения деревьев. Саженцы и/или яблоки при желании тоже можно купить.

Время осмотра: 1–2 часа

1–2 часа Где поесть: «Лебедь», «Очаг», «Пиццерия» — в Лебедяни много кафе

«Лебедь», «Очаг», «Пиццерия» — в Лебедяни много кафе Где переночевать: в Лебедяни есть четыре отеля и кемпинг «ШангриЛа» с бесплатной парковкой

Самый крупный подвесной мост России

Место: Лебедянский р-н, мост между селами Волотово и Черепянь

Подвесной мост, перекинутый через Дон, кажется декорацией — настолько он огромный!

Его построили в 70-е годы прошлого века — села относились к одному сельсовету, быстрое перемещение между населенными пунктами было производственной необходимостью.

Подвесной мост через Дон между селами Волотово и Черепянь протяженностью более 100 метров — один из самых протяженных подвесных пешеходных мостов России. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии.

Сейчас каждый день по мосту ходят сотни туристов — после возникновения соцсетей он стал необыкновенно популярен для фотосессий.

Время осмотра: 1–2 часа

1–2 часа Где поесть: «Лебедь», «Очаг», «Пиццерия»

«Лебедь», «Очаг», «Пиццерия» Где переночевать: в Лебедяни есть четыре отеля и кемпинг «ШангриЛа» с бесплатной парковкой

Русская Швейцария или маленький Крым

Место: Елецкий р-н, Воргольские скалы (Воргольское урочище)

Отвесные скалы высотой с 8-этажный дом, обнажения горных пород. Вокруг — папоротники и реликты, как в книжке о ледниковом периоде.

Воргольские скалы — памятник природы и феномен ботаники. Фото Максима Чурляева



Здесь можно спуститься в пещеры, побродить по каменным лабиринтам и осмотреть гроты (с инструктором, разумеется). Рядом река Воргол — ее родниковая необыкновенно чистая вода даже в 30-градусную жару не нагревается выше 4 оС. Материалы по теме 12 лучших кроссоверов для путешествий

Здесь же можно осмотреть древнерусское городище. И усадьбу Талдыкиных — с мельницей, похожей на замок.

Время осмотра: 4–6 часов

4–6 часов Где поесть: Hedgehog In The Fog, «Старый город», «Томато» и др. В Ельце (11 км от Воргольского урочища) более 20 точек общепита

Hedgehog In The Fog, «Старый город», «Томато» и др. В Ельце (11 км от Воргольского урочища) более 20 точек общепита Где переночевать: многие туристы разбивают палатки. Но недалеко от трассы есть мотель «Привал», отели «Елец», гостевой дом Tourist и другие

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Дворец с привидениями

Место: Замок принцессы Ольденбургской, Рамонь О красном замке в стиле неоготики ходит немало легенд: он смотрится очень необычно для России и привлекает любителей паранормальных явлений.

Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века, построенный в редком для русской глубинке староанглийском стиле. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии



Единственный в Черноземье дворец царственных особ император Александр II подарил его своей племяннице — принцессе Евгении. Принцесса превратила дворец и усадьбу в образцовое «умное» жилище — по меркам того времени.

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Например, посетителей удивляет необычная акустика замка. В комнате «Ухо» принцесса могла слышать разговоры во всем дворце! А бильярдная сделана так, что стук шаров не слышен.

Туристы гуляют по великолепным Верхнему (французский стиль) и Нижнему паркам (английский романтический стиль). Время осмотра: 4–6 часов

4–6 часов Где поесть: Кафе «У графини» рядом с дворцом

Кафе «У графини» рядом с дворцом Где переночевать: Загородная база «Путь к себе» в Рамони; мини-гостиницы вдоль трассы

Выдыхай, бобер!

Место: Воронежский биосферный заповедник им. Пескова, Верхнехавский и Рамонский районы

На территории Воронежского биосферного заповедника был создан первый в мире экспериментальный питомник для размножения и изучения бобра. Сейчас там можно и пообщаться с этими прекрасными животными. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза Туриндустрии



Здесь можно увидеть 228 видов птиц, 39 видов рыб и 60 видов млекопитающих. Самым большим успехом у посетителей пользуется бобровый питомник. В заповедных местах расположился Бобровый городок. А в бобронариуме — двухуровневом аквариуме — каждый желающий может пообщаться с забавными зверьками.

Время осмотра: от 2 до 6 часов

от 2 до 6 часов Где поесть: кафе на территории

кафе на территории Где переночевать: туристический комплекс на территории





Благодарим комитет по автотуризму Российского союза туриндустрии за помощь в подготовке статьи.



