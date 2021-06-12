Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — журнал За рулем

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Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути

Отпуск очень короткий. И на море очень хочется попасть как можно скорее. Но если есть возможность выкроить несколько часов, сверните с трассы М-4 «Дон» и посетите эти красивейшие места. Точно не пожалеете!

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марс Нечерноземья

Место: Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки»).

Хотите почувствовать себя героем «Марсианских хроник»?

200-метровые кирпично-желтые терриконы возвышаются над бирюзовыми водоемами. У каждого озера свой оттенок — от голубого до ярко-синего и изумрудного. Некоторые из них пригодны для купания и даже дайвинга!

Романцевские горы, или Кондуки, — природно-антропогенный рекреационный комплекс, примечательный терриконами (искусственными насыпями из пустых пород, извлеченными при разработке месторождений угля) и залитыми водой угольными карьерами. Фото Дениса Баркарова
Романцевские горы, или Кондуки, — природно-антропогенный рекреационный комплекс, примечательный терриконами (искусственными насыпями из пустых пород, извлеченными при разработке месторождений угля) и залитыми водой угольными карьерами. Фото Дениса Баркарова

Настоящий инопланетный пейзаж посреди Нечерноземья — отличное место для фотосессии.

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Место, напоминающее декорацию из фантастических фильмов, возникло случайно. В 60–90 гг. прошлого века здесь добывали бурый уголь. Когда месторождение забросили, за работу взялась природа: дождь и талый снег годами размывали брошенную по краям карьеров глинистую породу, образовывая в терриконах причудливые «марсианские» разломы и трещины. Заброшенные карьеры наполнялись водой.

Статус — особо охраняемая природная территория местного значения.

  • Время осмотра: 2–4 часа
  • Где поесть: в многочисленных кафе ближайшего городка Богородицк
  • Где переночевать: мотель «Рябинушка» в Богородицке

Заехать в XIV век

Место: Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

Состоит из нескольких объектов. Здесь расположен целый комплекс уникальных музеев. Можно посетить один или несколько.

Начать экскурсию можно в селе Монастырщино у слияния Дона и Непрядвы — именно здесь русское войско стояло в ожидании битвы. Здесь расположен Музей и Мемориал героям Куликовской битвы.

Музей-заповедник «Куликово Поле╦. Фото Станислава Красильникова/ТАСС
Музей-заповедник «Куликово Поле╦. Фото Станислава Красильникова/ТАСС

В Моховом находится музейный комплекс «Куликово поле» с Музеем Куликовской битвы и детским музеем-квестом «Один в поле не воин».

В Красный Холм едут посмотреть на колонну Дмитрия Донского, возведенную при Николае I. Там же можно посетить храм Сергия Радонежского, возведенным по проекту архитектора А. Щусева (он построил и Мавзолей на Красной Площади).

Ордынский конный доспех в экспозиции музея-заповедника «Куликово поле». Фото Станислава Красильникова/ТАСС
Ордынский конный доспех в экспозиции музея-заповедника «Куликово поле». Фото Станислава Красильникова/ТАСС

Отдохнуть и принять участие в купеческом чаепитии можно в Музее истории русского купечества в селе Епифань. Здесь находятся Никольский собор, Успенский храм и Иоанно-Предтеченская церковь.

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  • Время осмотра: от 2 до 8 часов (в зависимости от маршрута)
  • Где поесть: на территории есть кафе и рестораны, как с историческим, так и с европейским меню
  • Где переночевать: на территории есть гостиница и гостевые домики

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Вокруг света за 2 часа

Место: Дендропарк «ЛОСС», Становлянский р-н, д. Барсуково.

Удивительному царству ароматов и красок — Мещерскому дендрологическому парку более 100 лет. Здесь можно увидеть около 2000 растений — из Северной Америки, Китая, Японии и других стран. 79 из них занесены в Красную книгу.

Мещерский дендрологический парк. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии
Мещерский дендрологический парк. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии

Экзотические рододендроны, барбарисы, форзиции, миндаль, туи, можжевельники, пихты, лиственницы, лианы... И огромные коллекции наших сирени, жасмина и роз — самых необычных сортов и расцветок. Практически любое растение из питомника можно купить для своего дачного участка. Специалисты расскажут, как за ним ухаживать.

  • Время осмотра: 2–3 часа
  • Где поесть: кафе на территории и в Барсуково
  • Где переночевать: отель Robinzon в д. Ясеновая (23,2 км от дендропарка); отель Bazilik Stanovoye в Становом (38,5 км от дендропарка)

Яблочная столица России

Место: г. Лебедянь

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Сюда стоит заехать только из-за невероятного запаха — вблизи города раскинулись огромные плантации яблонь самых разных сортов. Двойное везение — оказаться в Лебедяни во время цветения деревьев. Саженцы и/или яблоки при желании тоже можно купить.

  • Время осмотра: 1–2 часа
  • Где поесть: «Лебедь», «Очаг», «Пиццерия» — в Лебедяни много кафе
  • Где переночевать: в Лебедяни есть четыре отеля и кемпинг «ШангриЛа» с бесплатной парковкой

Самый крупный подвесной мост России

Место: Лебедянский р-н, мост между селами Волотово и Черепянь

Подвесной мост, перекинутый через Дон, кажется декорацией — настолько он огромный!

Его построили в 70-е годы прошлого века — села относились к одному сельсовету, быстрое перемещение между населенными пунктами было производственной необходимостью.

Подвесной мост через Дон между селами Волотово и Черепянь протяженностью более 100 метров — один из самых протяженных подвесных пешеходных мостов России. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии.
Подвесной мост через Дон между селами Волотово и Черепянь протяженностью более 100 метров — один из самых протяженных подвесных пешеходных мостов России. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии.

Сейчас каждый день по мосту ходят сотни туристов — после возникновения соцсетей он стал необыкновенно популярен для фотосессий.

  • Время осмотра: 1–2 часа
  • Где поесть: «Лебедь», «Очаг», «Пиццерия»
  • Где переночевать: в Лебедяни есть четыре отеля и кемпинг «ШангриЛа» с бесплатной парковкой

Русская Швейцария или маленький Крым

Место: Елецкий р-н, Воргольские скалы (Воргольское урочище)

Отвесные скалы высотой с 8-этажный дом, обнажения горных пород. Вокруг — папоротники и реликты, как в книжке о ледниковом периоде.


Воргольские скалы — памятник природы и феномен ботаники. Фото Максима Чурляева
Воргольские скалы — памятник природы и феномен ботаники. Фото Максима Чурляева


Здесь можно спуститься в пещеры, побродить по каменным лабиринтам и осмотреть гроты (с инструктором, разумеется). Рядом река Воргол — ее родниковая необыкновенно чистая вода даже в 30-градусную жару не нагревается выше 4 оС. 

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Здесь же можно осмотреть древнерусское городище. И усадьбу Талдыкиных — с мельницей, похожей на замок.

  • Время осмотра: 4–6 часов
  • Где поесть: Hedgehog In The Fog, «Старый город», «Томато» и др. В Ельце (11 км от Воргольского урочища) более 20 точек общепита
  • Где переночевать: многие туристы разбивают палатки. Но недалеко от трассы есть мотель «Привал», отели «Елец», гостевой дом Tourist и другие


ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дворец с привидениями


Место: Замок принцессы Ольденбургской, Рамонь

О красном замке в стиле неоготики ходит немало легенд: он смотрится очень необычно для России и привлекает любителей паранормальных явлений.


Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века, построенный в редком для русской глубинке староанглийском стиле. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии
Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века, построенный в редком для русской глубинке староанглийском стиле. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии


Единственный в Черноземье дворец царственных особ император Александр II подарил его своей племяннице — принцессе Евгении. Принцесса превратила дворец и усадьбу в образцовое «умное» жилище — по меркам того времени.


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Например, посетителей удивляет необычная акустика замка. В комнате «Ухо» принцесса могла слышать разговоры во всем дворце! А бильярдная сделана так, что стук шаров не слышен.


Туристы гуляют по великолепным Верхнему (французский стиль) и Нижнему паркам (английский романтический стиль).

  • Время осмотра: 4–6 часов
  • Где поесть: Кафе «У графини» рядом с дворцом
  • Где переночевать: Загородная база «Путь к себе» в Рамони; мини-гостиницы вдоль трассы


Выдыхай, бобер!


Место: Воронежский биосферный заповедник им. Пескова, Верхнехавский и Рамонский районы


На территории Воронежского биосферного заповедника был создан первый в мире экспериментальный питомник для размножения и изучения бобра. Сейчас там можно и пообщаться с этими прекрасными животными. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза Туриндустрии
На территории Воронежского биосферного заповедника был создан первый в мире экспериментальный питомник для размножения и изучения бобра. Сейчас там можно и пообщаться с этими прекрасными животными. Фото из архива комитета по автотуризму Российского союза Туриндустрии


Здесь можно увидеть 228 видов птиц, 39 видов рыб и 60 видов млекопитающих. Самым большим успехом у посетителей пользуется бобровый питомник. В заповедных местах расположился Бобровый городок. А в бобронариуме — двухуровневом аквариуме — каждый желающий может пообщаться с забавными зверьками.


  • Время осмотра: от 2 до 6 часов
  • Где поесть: кафе на территории
  • Где переночевать: туристический комплекс на территории




Благодарим комитет по автотуризму Российского союза туриндустрии за помощь в подготовке статьи.



Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути

Отпуск очень короткий. И на море очень хочется попасть как можно скорее. Но если есть возможность выкроить несколько часов, сверните с трассы М-4 «Дон» и посетите эти красивейшие места. Точно не пожалеете!

Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252391Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252343Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252363Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252347Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252392Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252350Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252365Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252349Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути
Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути

Отпуск очень короткий. И на море очень хочется попасть как можно скорее. Но если есть возможность выкроить несколько часов, сверните с трассы М-4 «Дон» и посетите эти красивейшие места. Точно не пожалеете!

Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252365Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252392Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252391Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252350Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252363Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252347Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252349Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути — фото 1252343Дорога к морю! Не спешите — есть что посмотреть по пути

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