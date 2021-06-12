ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Марс Нечерноземья
Место: Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки»).
Хотите почувствовать себя героем «Марсианских хроник»?
200-метровые кирпично-желтые терриконы возвышаются над бирюзовыми водоемами. У каждого озера свой оттенок — от голубого до ярко-синего и изумрудного. Некоторые из них пригодны для купания и даже дайвинга!
Настоящий инопланетный пейзаж посреди Нечерноземья — отличное место для фотосессии.
Статус — особо охраняемая природная территория местного значения.
- Время осмотра: 2–4 часа
- Где поесть: в многочисленных кафе ближайшего городка Богородицк
- Где переночевать: мотель «Рябинушка» в Богородицке
Заехать в XIV век
Место: Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».
Состоит из нескольких объектов. Здесь расположен целый комплекс уникальных музеев. Можно посетить один или несколько.
Начать экскурсию можно в селе Монастырщино у слияния Дона и Непрядвы — именно здесь русское войско стояло в ожидании битвы. Здесь расположен Музей и Мемориал героям Куликовской битвы.
В Моховом находится музейный комплекс «Куликово поле» с Музеем Куликовской битвы и детским музеем-квестом «Один в поле не воин».
В Красный Холм едут посмотреть на колонну Дмитрия Донского, возведенную при Николае I. Там же можно посетить храм Сергия Радонежского, возведенным по проекту архитектора А. Щусева (он построил и Мавзолей на Красной Площади).
Отдохнуть и принять участие в купеческом чаепитии можно в Музее истории русского купечества в селе Епифань. Здесь находятся Никольский собор, Успенский храм и Иоанно-Предтеченская церковь.
- Время осмотра: от 2 до 8 часов (в зависимости от маршрута)
- Где поесть: на территории есть кафе и рестораны, как с историческим, так и с европейским меню
- Где переночевать: на территории есть гостиница и гостевые домики
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Вокруг света за 2 часа
Место: Дендропарк «ЛОСС», Становлянский р-н, д. Барсуково.
Удивительному царству ароматов и красок — Мещерскому дендрологическому парку более 100 лет. Здесь можно увидеть около 2000 растений — из Северной Америки, Китая, Японии и других стран. 79 из них занесены в Красную книгу.
Экзотические рододендроны, барбарисы, форзиции, миндаль, туи, можжевельники, пихты, лиственницы, лианы... И огромные коллекции наших сирени, жасмина и роз — самых необычных сортов и расцветок. Практически любое растение из питомника можно купить для своего дачного участка. Специалисты расскажут, как за ним ухаживать.
- Время осмотра: 2–3 часа
- Где поесть: кафе на территории и в Барсуково
- Где переночевать: отель Robinzon в д. Ясеновая (23,2 км от дендропарка); отель Bazilik Stanovoye в Становом (38,5 км от дендропарка)
Яблочная столица России
Место: г. Лебедянь
- Время осмотра: 1–2 часа
- Где поесть: «Лебедь», «Очаг», «Пиццерия» — в Лебедяни много кафе
- Где переночевать: в Лебедяни есть четыре отеля и кемпинг «ШангриЛа» с бесплатной парковкой
Самый крупный подвесной мост России
Место: Лебедянский р-н, мост между селами Волотово и Черепянь
Подвесной мост, перекинутый через Дон, кажется декорацией — настолько он огромный!
Его построили в 70-е годы прошлого века — села относились к одному сельсовету, быстрое перемещение между населенными пунктами было производственной необходимостью.
Сейчас каждый день по мосту ходят сотни туристов — после возникновения соцсетей он стал необыкновенно популярен для фотосессий.
- Время осмотра: 1–2 часа
- Где поесть: «Лебедь», «Очаг», «Пиццерия»
- Где переночевать: в Лебедяни есть четыре отеля и кемпинг «ШангриЛа» с бесплатной парковкой
Русская Швейцария или маленький Крым
Отвесные скалы высотой с 8-этажный дом, обнажения горных пород. Вокруг — папоротники и реликты, как в книжке о ледниковом периоде.
Здесь можно спуститься в пещеры, побродить по каменным лабиринтам и осмотреть гроты (с инструктором, разумеется). Рядом река Воргол — ее родниковая необыкновенно чистая вода даже в 30-градусную жару не нагревается выше 4 оС.
- Время осмотра: 4–6 часов
- Где поесть: Hedgehog In The Fog, «Старый город», «Томато» и др. В Ельце (11 км от Воргольского урочища) более 20 точек общепита
- Где переночевать: многие туристы разбивают палатки. Но недалеко от трассы есть мотель «Привал», отели «Елец», гостевой дом Tourist и другие
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дворец с привидениями
Место: Замок принцессы Ольденбургской, Рамонь
О красном замке в стиле неоготики ходит немало легенд: он смотрится очень необычно для России и привлекает любителей паранормальных явлений.
Единственный в Черноземье дворец царственных особ император Александр II подарил его своей племяннице — принцессе Евгении. Принцесса превратила дворец и усадьбу в образцовое «умное» жилище — по меркам того времени.
Туристы гуляют по великолепным Верхнему (французский стиль) и Нижнему паркам (английский романтический стиль).
- Время осмотра: 4–6 часов
- Где поесть: Кафе «У графини» рядом с дворцом
- Где переночевать: Загородная база «Путь к себе» в Рамони; мини-гостиницы вдоль трассы
Выдыхай, бобер!
Место: Воронежский биосферный заповедник им. Пескова, Верхнехавский и Рамонский районы
Здесь можно увидеть 228 видов птиц, 39 видов рыб и 60 видов млекопитающих. Самым большим успехом у посетителей пользуется бобровый питомник. В заповедных местах расположился Бобровый городок. А в бобронариуме — двухуровневом аквариуме — каждый желающий может пообщаться с забавными зверьками.
- Время осмотра: от 2 до 6 часов
- Где поесть: кафе на территории
- Где переночевать: туристический комплекс на территории
Благодарим комитет по автотуризму Российского союза туриндустрии за помощь в подготовке статьи.