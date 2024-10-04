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1000 лет тут не строят дома выше трех этажей — едем на выходные в Суздаль

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Суздаль недаром называют городом-заповедником. Это один из немногих городов, над которым время не властно. До сегодняшнего дня Суздаль сохранил дух старого русского города с архитектурой и традициями многих веков. Тут нет высоких зданий (запрещено строить дома выше 12 метров), широких дорог и суеты мегаполисов. Здесь тихо, уютно и совсем не скучно.

В 2024 году Суздаль отметил 1000-летний юбилей. К празднику многие здания и улицы отреставрировали. Город стал более ярким и удобным для жителей и туристов. Но все равно остался тем самым Суздалем.

И даже если уже бывали в Суздале, имеет смысл посетить его еще раз. Будете приятно удивлены переменам и прекрасно проведете выходные.

Как добраться до Суздаля?

С появлением трассы М-12 время поездки до Суздаля заметно сократилось. Например, от Москвы можно добраться за 2,5-3 часа (стоимость проезда на легковой машине 1500 рублей). АЗС на пути всего три и между ними десятки километров. Так что не ждите, когда загорится лампа резерва топлива – заправляйтесь заранее.

Самая крупная многофункциональная зона – «Лукойл» на 173-м км трассы М-12. Помимо АЗС тут есть кафе, минимаркет, ресторан, детская и спортивные площадки, душевые комнаты, туалет, аптека.
Самая крупная многофункциональная зона – «Лукойл» на 173-м км трассы М-12. Помимо АЗС тут есть кафе, минимаркет, ресторан, детская и спортивные площадки, душевые комнаты, туалет, аптека.

Альтернативный «бесплатный» маршрут по трассе М-7 будет в 1,5-2 раза дольше. Тут много населенных пунктов, светофоров и качество асфальта местами посредственное.

От Владимира до Суздаля дорогу расширяют до двух полос в каждую сторону – из-за сужений в местах ремонта по выходным выстраиваются пробки.

В Суздале не меньше пяти станций, где можно зарядить электромобиль.
В Суздале не меньше пяти станций, где можно зарядить электромобиль.

Где припарковаться в Суздале?

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Парковки в центре Суздаля платные – в будни час стоит 50 рублей, в выходные и праздники – 100 рублей. Если оставляете машину больше, чем на 4 часа, автоматически оформляется дневной абонемент – 200 и 400 рублей соответственно. Оплатить парковку можно в паркоматах, но удобнее и надежнее через приложение Ruparking (подробнее о тарифах, льготах, штрафах смотрите тут).

Есть и бесплатные парковки. Правда, от них до основных объектов придется немного пройтись. Например, можно оставить автомобиль на парковке около музея деревянного зодчества (метка в навигаторе).

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Сачков Максим
Фото:Максим Сачков, Минэкономразвития России
Количество просмотров 26
04.10.2024
Фото:Максим Сачков, Минэкономразвития России
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